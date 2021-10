Episoden fredag morgen var dråben.

Viceborgmesteren i Frederikssund Kommune, Lars Thelander Bostrøm er derfor nu, søndag, fortid i sit tidligere parti Dansk Folkeparti.

Det sker efter, at han fredag morgen blev sigtet for spirituskørsel med en så høj promille, at han også fik beslaglagt sin BMW. Det skriver TV 2, der har fået det bekræftet af både Dansk Folkeparti og viceborgmesteren selv.

Dermed slutter Lars Thelander Bostrøms 14-årige lange medlemskab i Dansk Folkeparti, efter at han blev sigtet foran sin bopæl i Jægerspris og fik beslaglagt sin bil, da promillen angiveligt var over 2,0.

Ifølge viceborgmesteren selv, var det en veninde, der kørte bilen og ikke ham selv, og derfor kræver han sin BMW tilbage.

Nordsjællands Politi mener imidlertid noget andet, og mandag skal en dommer så tage stilling til sagen. For viser blodprøven, der blev taget kort tid efter, at promillen har været højere end 2,0, kan Lars Thelander Bostrøm sigtes ikke kun for spritkørsel, men derimod også for vanvidskørsel.

Reglerne om vanvidskørsel trådte i kraft 31. marts i år, hvor Dansk Folkeparti selv var med til at stemme for den nye lovgivning.

Inden sin udsmidning var det dog allerede besluttet, at Lars Thelander Bostrøm ikke skulle genopstille for Dansk Folkepartis ved kommunalvalget i år.

Dengang hed det, at der var 'politiske uoverensstemmelser' mellem ham og partiet.

Fra Dansk Folkepartis side ærgrer man sig over, at 'der kommer en sag på en DF'er' – især når der ikke er lang tid til kommunalvalg.

Det fortæller Sten Thomsen, organisationskonsulent i partiet, til TV 2.

Det var dog vanvidskørslen, som var dråben for Lars Thelander Bostrøm, efter flere uoverensstemmelser og gentagne møder omkring viceborgmesterens rolle i partiet.