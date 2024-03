De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, som døde lørdag, boede i Viborg, hvor han engang var borgmester.

Der er lagt blomster og lys ved Søren Pape Poulsens lejlighed i Viborg, hvor den afdøde konservative formand boede.

Det skriver TV Midtvest.

Pape, som er tidligere borgmester i Viborg, døde lørdag i en alder af 52 år efter en hjerneblødning.

Han blev ramt af en blødning i hjernen under et hovedbestyrelsesmøde i De Konservative i Vejen fredag. Pape blev kørt til Odense Universitetshospital fredag, men hans liv stod ikke til at redde.

Papes pludselige død har ifølge Ekstra Bladet chokeret borgere i Viborg. Flere har således været forbi eksborgmesterens lejlighed ved Domkirken, hvor underboen har tændt stearinlys i vinduet.

Der er lagt blomster og tændt stearinlys på trappetrinet til Papes opgang.

Viborgs borgmester, Ulrik Wilbek (V), er i chok over nyheden om Pape.

- Det er svært at vide, hvad man skal sige. Det er så sørgeligt, som noget kan være. Det er ikke til at holde ud at sige "var", men det skal jeg jo: Søren var et ordentligt og redeligt menneske.

- Han var for Viborg en profil som politiker, fordi han både var borgmester og formand for Det Konservative Folkeparti, siger Wilbek til Viborg Stifts Folkeblad.

Papes død har ramt dansk politik gevaldigt. Blandt mange politiske kolleger har statsminister Mette Frederiksen (S) udtalt sig:

- Da krigen (i Ukraine, red.) lige var begyndt, skabte vi sammen det nationale kompromis. Det var så meget i Sørens ånd. I dag går mine tanker til Sørens familie, som han havde så kær og til hele Det Konservative Folkeparti. Må Søren Pape Poulsen hvile i fred, udtaler Mette Frederiksen i en pressemeddelelse fra Statsministeriet.

/ritzau/