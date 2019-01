Yderligere terrorangreb fra militante islamister vil ryste Vesten de kommende år. Solo-terrorister, der bekender sig til terrororganisationerne Islamisk Stat og Al Qaeda vil konkurrere om at sprede død og ødelæggelse og deraf følgende skræk og rædsel.

Det vurderer Anja Dalgaard-Nielsen, der er chef for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet og tidligere chef i Politiets Efterretningstjeneste.

Islamisk Stats såkaldte kalifat er stort set nedkæmpet fysisk på landjorden. Men det vil kun få antallene af islamistiske terrorangreb i Vesten til at stige.

Og Al Qaeda, der har ligget underdrejet de senere år, mens al fokus har været på Islamisk Stat, er på vej til et comeback. Ovenikøbet er en ny bin Laden på vej ind på den internationale terrorscene.

Terrorforsker Anja Dalgaard-Nielsen. København den 29. januar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Efter at Osama bin Laden blev dræbt, har Al Qaeda stået i skyggen af Islamisk Stat, men nu rører de på sig igen. De kommunikerer mere på internettet, og Osama bin Ladens yndlingssøn, Hamza bin Laden, optræder for at appellere til en yngre generation. Den konkurrence kommer vi til at se de kommende år,« siger Anja Dalgaard-Nielsen, der tirsdag sammen med journalist Lotte Lund udgiver bogen 'Tryg i en terrortid' på DR's forlag.

Hamza bin Laden, der er avanceret til næstkommanderende i Al Qaeda, er ved at blive kørt i stilling til positionen som ny frontfigur. Han er søn af Osama bin Laden, manden bag verdens største terrorangreb på World Trade Center og Pentagon i USA 11. september 2001.

Hamza bin Laden offentliggjorde i 2015 for første gang en meddelelse til sine følgere i Kabul, Baghdad og Gaza. Meddelelsen på en lydoptagelse var en opfodring til at gå i jihad, hellig krig, i Washington, London, Paris og Tel Aviv. Det minder om hans fars opfordringer i årene før 9/11.

Hamza bin Laden, der kun var 12 år, da angrebet på World Trade Center fandt sted, giftede sig fem år senere, som 17-årig, med en datter af Mohammad Atta, lederen af terrorangrebet 11. september 2001, der styrede det første fly ind i nordtårnet.

Billedet her viser Pentagon under terrorangrebet i USA 11. september 2011. Billedet blev frigivet af FBI 31. marts 2017. Foto: HO / FBI / AFP (arkiv).

»Der har været en konkurrence mellem Al Qaeda og Islamisk Stat om, hvem der er den skrappeste repræsentant for islamisk terrorisme. Den terrororganisation, der får mest opmærksomhed, er også bedst til at rekruttere,« siger Anja Dalgaard-Nielsen.

»Nu vinder Al Qaeda frem igen. Men når Islamisk Stat er presset på slagmarken, vil de opfordre deres sympatisører til selv at tage initiativ til angreb i Vesten, gerne med simple midler som lastbiler og knive. Det samme skete med Al Qaeda i slutningen af 00'erne, da de var pressede på slagmarken.«

Anja Dalgaard-Nielsen boede selv i Washington 11. september 2001, og terrorangrebet gjorde ikke bare et uudsletteligt indtryk på hende, men kridtede også banen op for hendes fremtidige karriere og er reelt grunden til, at hun nu har kontor på Svanemøllen Kaserne.

»Jeg var ph.d.-studerende og tænkte ikke så meget over terror før angrebet. Vi blev evakueret fra skolen tæt på Det Hvide Hus. Telefonerne var nede, og det var først om aftenen, familien kunne komme igennem til os og sikre sig, at vi var okay. Jeg blev rystet i min hverdags-tryghed. Bagefter blev jeg ansat på DIIS og gik straks i gang med at forske i efterdønningerne af 9/11.«

Terrorforsker Anja Dalgaard-Nielsen. København den 29. januar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Anja Dalgaard-Nielsen og Lotte Lund har bl.a. skrevet bogen, fordi en undersøgelse fra Tryg Fonden i 2018 viser, at hver femte dansker, 20 pct., frygter at blive offer for et terrorangreb. Det er helt ude af trit med realiteterne. For sandsynligheden for at blive ramt af et terrorangreb var i et år som 2016, hvor der var flest angreb i EU, kun 0,00000028 pct.

»Terrorisme er designet til at gøre os vrede og bange. Det er uden varsel og tilsyneladende tilfældigt. Og i de angreb, der er inspireret af Islamisk Stat i Europa de senere år, kan vi se os selv. Mange danskere kender stederne i Paris, Nice, Bruxelles og London fra ferier og studier.«

Danmark er egentlig sluppet ret billigt, hvorfor det?

»Det betyder meget, at der er nogle steder, hvor folk samles om bestemte islamistiske lederskikkelser. De er ofte fremmedkrigere, der er vendt tilbage fra krige i Syrien, Irak og Afghanistan, og de skaber miljøer, hvor folk bliver radikaliseret.«

PET har vist også afværget en del planlagte angreb i Danmark, man ikke har hørt om?

»Det er der formodentlig mange steder i Europa. Og myndighederne er bekymrede for fremmedkrigere, der vender tilbage, fordi nogle af dem kan være kommende lederskikkelser, der kan skabe nye radikaliserede miljøer, også i Danmark.«

»Terror er et genstridigt problem, som aldrig helt kan løses. Hver gang man løser et problem, skaber man nye. Når man smider folk i fængsel, kan de blive radikaliseret der. Og når man går i krig, skaber man nye terrorbevægelser. Islamisk Stat er vokset ud af asken efter krigen mod Saddam Hussein i Irak.«

Hvad skal en almindelig borger, der frygter terror, gøre?

»Mere viden om myndighedernes beredskab vil gøre folk mere trygge. Danskere har stor tilid til myndighederne. Og så skal man kigge på de reelle tal,« siger Anja Dalgaard-Nielsen, der også opfordrer politikerne til at evaluere indsatsen og udgifterne.

»Vi skal overveje, om ressourcerne bruges rigtigt. Vi har været i krig mange gange og brugt masser af penge. Og vi har ikke evalueret vores terror-indsats siden 2006,« siger hun.