»Vi risikerer at blive at det nye Wuhan. Det er helt vildt!«

Det er reaktionen fra Alternativets partileder Josephine Fock, efter hun sammen med resten af partilederne onsdag eftermiddag har fået en orientering af myndighederne om den muterede coronavirus.

Den kinesiske by Wuhan blev kendt som arnestedet for coronavirus, og nu risikerer Nordjylland at blive verdenskendt som arnested for en ny coronavirus version 2.0.

Virussen er muteret på danske minkfarme, hvorefter den er vandret til borgere i Nordjylland.

Det værst tænkelige scenarie er derfor nu, at Danmark bliver udgangspunkt for en ny verdensomspændende pandemi på baggrund af den muterede coronavirus, forklarer Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut på et pressemøde.

Desuden er der risiko for, at de vacciner, der udvikles lige nu, ikke virker på den muterede coronavirus.

»Statens Serum Institut har vurderet, at med den mutation af corona, som vi nu ser i Nordjylland, så kan vi risikere, at effekten af den kommende vaccine bliver svækket eller i værste fald udebliver,« siger statsminister Mette Frederiksen.

Derfor skal samtlige mink i Danmark slås ihjel hurtigst muligt.

»Det er helt vildt,« siger Josephine Fock. (Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix)

»Jeg bakker op om, at vi er nødt til at slå det her ned. Vi har længe været modstander af minkavl i Danmark, men det er vigtigt, at der bliver lukket ned på en ordentlig og fair måde, så vi ikke lader minkavlerne i stikken. Vi er nødt at tilbyde dem ordentlig økonomisk hjælp,« siger Josephine Fock, der dog helst ser, at minkavl ikke får en fremtid i Danmark igen.

Regeringen lover lønkompensation til ansatte i minkavlerbranchen, forklarer erhvervsminister Simon Kollerup og tilføjer, at der vil være fuld dækning for faste omkostninger og fuld dækning til de selvstændige, som ejer minkfarmene.

Der vil desuden være kompensation til følgeerhvervene som fødevarecentraler og pelserier.

»Corona har ramt minkbranchen hårdt og uretfærdigt. Det er vigtigt, at sige, at regeringen vil sikre den nødvendige hjælp,« siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Regeringen vil arbejde på muligheden for at omdanne minkfarme til andre typer af farme med eksempelvis andre dyr end mink.