Det er 'skrupskørt', at hotellet Das James har aflyst Dansk Folkepartis sommergruppemøde ovenpå lokal modstand mod partiet.

Det siger folketingsmedlem Nick Zimmermann (DF), som er stærkt utilfreds med beslutningen.

»Det er tragikomisk, fordi mødetemaet er ytringsfrihed, som i den grad bliver indskrænket af tyskerne her.«

Flensborg Avis kunne fredag fortælle, at hotellet i Flensborg af sikkerhedshensyn har valgt at aflyse partiets planlagte møde i næste uge.

Ifølge flere af DFs medlemmer har »venstreekstremister« kontaktet hotellet i forbindelse med partiets møde.

Nick Zimmermann (DF) sidder i Folketinget. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Hotellet har sagt, at man ønsker at aflyse os på grund af frygt for venstreekstremister og fascister. Det er fuldkommen vandvid,« siger Nick Zimmermann.

B.T. har set en udtalelse fra den tyske venstrefløjsgruppering Bündnis gegen Rechts – på dansk 'alliancen mod højrefløjen' – som er imod, at Dansk Folkeparti holder sommergruppemøde i Flensborg.

»Sådan en begivenhed er hverken rimelig for beboerne i vores kosmopolitiske by eller for vores besøgende på hotellet,« lyder det fra grupperingen, der i øvrigt beskriver Dansk Folkeparti som et »nationalistisk-racistisk« parti, som ønsker at »forbyde homoseksuelle«.

En udtalelse, som DFs pressechef overfor B.T. kalder »langt, langt ude« og misforstået.

B.T. har ikke kunnet få bekræftet direkte fra hotellet, at venstrefløjsgrupperinger har kontaktet personalet. Fra hotellets side lyder det, at man ikke vil udtale sig om sagen.

Også politisk modstand

Den tyske venstrefløjsgruppering er da heller ikke alene om sin modstand.

Det er »mere end beklageligt, at et parti med fremmedfjendske holdninger har valgt vores by som mødested for deres konference,« lød det således torsdag fra gruppeformand i det tyske parti De Grønne til Flensborg Avis.

Overfor Ritzau tager DFs gruppeformand Mette Thiesen skarp afstand fra den udtalelse.

»Jeg synes, at det er dybt problematisk, at der er demokratisk valgte partier i Tyskland, som har så ekstremistisk en tilgang til ytringsfrihed, at de faktisk ønsker at nærmest forbyde, at vi kan ytre os,« siger hun.

'Bindegale, blåhårede næsepiercingstyper'

Dansk Folkeparti vil nu i stedet afholde sommergruppemødet i Sønderborg. Og trods den lokale modstand vil partiet fortsat besøge Tyskland, hvor medlemmerne har planlagt aktiviteter, fortæller Nick Zimmermann.

»Vi nægter at dukke nakken for sådan nogle bindegale, blåhårede næsepiercingstyper.«

»Vores program i Tyskland holder vi fast i,« siger han.

Hotel vil ikke kommentere

Dansk Folkepartis pressechef har til B.T. videresendt en mail, hvori en ansat på det pågældende hotel står som afsender. Den er tilsyneladende stilet til en person i partiet. Ud fra mailen er det en smule uklart, hvad den konkrete sikkerhedsrisiko består i.

Hotellet har været i kontakt med politiet, lyder det, som i første omgang skal have varslet en sikkerhedsrisiko, »da man havde fået fortalt, at forskellige grupper planlagde aktiviteter under opholdet«.

Længere nede i samme mail står der dog, at politiet godt kan »stå inde for sikkerheden på offentlige områder«, men at der »fortsat er en sikkerhedsrisiko« for deltagere på sommergruppemødet, hotelgæsterne og hotellets ansatte.

»Vi er fortsat bange for, at aktiviteterne kan stå i vejen for, at hotellet kan operere problemfrit under mødet.«

»Da I indgik kontrakten, nævnte I ikke på nogen måde, at arrangementet kunne føre til aktioner fra demonstranter, og at offentlig politibeskyttelse kunne blive nødvendig,« lyder det videre.

»Vi beklager meget situationen, især fordi der er lagt så meget arbejde og tid i forberedelserne på begge sider, og vi skal også dække betydelige omkostninger for allerede købte varer og tjenester og mistede nætter.«