Når Venstre-profilen Karsten Lauritzen om to uger forlader Christiansborg til fordel for et topjob i Dansk Industri, så bliver jagt- og søfartsordfører Thomas Danielsen (V) ny gruppeformand.

Danielsens forfremmelse skulle være sket på Venstres gruppemøde tirsdag formiddag, erfarer B.T. fra flere kilder.

Den vestjyske Venstre-politiker har været en offiensiv stemme i minksagen og ses som en del af det klassiske landbrugs-Venstre.

Karsten Lauritzen meddelte fredag, at han forlader dansk politik 31. januar for at blive direktør i DI Transport. Han har været en central figur i partiet under Jakob Ellemann-Jensens lederskab.

38-årige Thomas Danielsen har på det seneste gjort sig bemærket ved at stå stejlt på, at regeringen og Mette Frederiksen bør stilles for en rigsret på grund af minksagen.

Det fik politisk ordfører Sophie Løhde til at sætte minkordføreren på plads. Venstre afventer Minkkommissionens redegørelse, før man fælder endelig dom over Frederiksen, sagde hun til Politiken i en klar irettesættelse af Danielsen.

Men det har tilsyneladende ikke stået i vejen for, at vestjyden nu kan indtage en af de absolutte topposter i Venstres folketingsgruppe.

Opdateres ...