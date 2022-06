Lyt til artiklen

Krisen er til at se og mærke i Dansk Folkeparti, og nu er partiet et medlem mindre.

Jørgen Byskov, der var Dansk Folkepartis eneste byrådsmedlem i Ringkøbing-Skjern Kommune, trækker sig ud af partiet.

»Jeg havde aldrig forestillet mig, at det kunne foregå på den her måde,« siger Jørgen Byskov.

Jørgen Byskov har været medlem af Dansk Folkeparti i ti år, men nu er det slut, og årsagen til problemet findes på Christiansborg.

»Det handler om intern uro. Den er begyndt at fylde for meget. Vi snakker igennem medierne i stedet for at snakke med hinanden,« siger han og fortsætter:

»Det handler ren og skær om det landspolitiske. Jeg har det godt i det lokalpolitiske. Men den interne uro er begyndte at fylde for meget,« forklarer Jørgen Byskov.

Men er det ikke normalt, at der er intern uro, når man er i et parti?

»Jo. Det er godt med forskellighed, men jeg synes, at det har taget over. Det blev lige pludselig personligt,« siger Jørgen Byskov.

Kan du give et eksempel på, at det pludselig blev personligt?

»På valgaftenen, hvor Kristian Thulesen Dahl ikke mødte op, og Morten Morten Messerschmidt bare stod der og var forundret.«

»Det kunne man have clearet af, men i stedet bliver det et stort problem,« siger Jørgen Byskov.

Jørgen Byskov understreger, at det intet har med det lokalpolitiske at gøre.

»Det kommer jeg til at savne,« tilføjer han.

Det nu tidligere medlem af Dansk Folkeparti Jørgen Byskov fortsætter i byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune.