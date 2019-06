Radikale Morten Østergaard fik mange klapsalver på Folkemødet, bl.a. af sin forgænger

Der står en politisk superstjerne i folkemængden foran den store scene på Folkemødet i Allinge:

nemlig EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager (R), som er i spil til posten som formand for EU-Kommissionen.

Hun kigger op på sin efterfølger som radikal leder, Morten Østergaard, der holder Folkemødets første store tale. Og hun ser begejstret ud, klapper og filmer ham med sin mobiltelefon.

»Nu har han vundet tre valg i træk. Kommunalvalget, EP-valget og folketingsvalget. Det er bare så flot,« siger hun til B.T.

Mange spekulerer på, om han kan gøre dig kunsten efter fra 2011 og få stor radikal indflydelse – tror du det?

»Han skal ikke være mig. Han skal bare være sig selv. Og han gør det virkelig godt,« siger Margrethe Vestager.

Folkemøde 2019. Morten Østergaard. Torsdag den 13. juni 2019.

I det samme kommer Morten Østergaard ned fra scenen, går direkte hen til hende og giver hende et knus. De krammer varmt og længe.

I talen snakker Morten Østergaard om, hvordan han for et år siden fra samme scene blæste til kamp mod Dansk Folkepartis store indflydelse i dansk politik. Efter et valgresultat, hvor DF er styrtdykket og De Radikale gået frem, er de to partier faktisk nu præcis lige store.

Samtidig er Østergaard tilsyneladende ved at generobre den plads i midten af dansk politik, som DF forsøgte at vriste fra ham. Men meget afhænger af, hvordan forhandlingerne med Mette Frederiksen falder ud.

»Vi skal skabe et nyt systemskifte. Det skal være grønt, klogt og kærligt,« siger Morten Østergaard, og han har publikum med sig i Allinge. De kvitterer med bragende klapsalver.

Morten Østergaard har taget en dag fri fra de vigtige regeringsforhandlinger med S-formand Mette Frederiksen, hvor han forsøger at få så meget radikal indflydelse som muligt: få rullet DF's paradigmeskifte tilbage og få mere udenlandsk arbejdskraft til landet.

Morten Østergaard fra De Radikale holder partiledertale på Hovedscenen i Allinge på Bornholm under Folkemødet 2019, torsdag den 13. juni 2019.

Han har en opfordring til Mette Frederiksen & Co.:

»Vi skal have et lederskab, som erkender, at den forandring, Danmark har brug for, er gennemgribende. Og derfor tager tid. Det kan ikke klares på fire år. Vi må og skal skabe et systemskifte, der som minimum er levedygtigt langt ind i det næste årti. Og gerne længere,« siger han.

»Så til Mette, Pia, Pernille og Uffe vil jeg i dag gerne sige: 'Jeg tror på, at vi kan skabe det systemskifte. Sammen'.«

Efterfølgende spørger B.T., om opfordringen betyder, at han slækker på sine krav til Mette Frederiksen.

»Opfordringen går på, at forhandlingerne ikke skal være sidste akt i valgkampen, men første akt i noget nyt – Danmark i 2020'erne,« siger han.

Er det, fordi I vil med i regering?

»Det er et signal om, at vi ikke stirrer stift på vores partiprogram, men ønsker at finde fælles fodslag.«

Det lyder, som om du er klar til at gå lidt på kompromis?

»Vi kæmper selvfølgelig stadig for det, vi tror på. Men vi vil også gerne finde fælles fodslag.«

Morten Østergaard fra Radikale Venstre holder partiledertale på Hovedscenen i Allinge på Bornholm under Folkemødet 2019, torsdag den 13. juni 2019.

»Jeg er optaget af, at den kommende regering ikke skal fødes i konflikt. Det skal ikke handle om, hvem der har fået mest på et scorekort, men at vi kommer ind i det næste årti på en tillidsvækkende måde,« siger Morten Østergaard.

Han startede selv i politik for knap 20 år siden, dengang Anders Fogh og DF fik flertal sammen. Dengang var han opstillet i Aarhus Vest, nogenlunde der, hvor Gellerup-parken ligger. Han har kæmpet mod DF's indflydelse lige siden.

»Fogh og Kjærsgaard startede en opstramning af udlændingepolitikken. Men vi endte i symbolpolitisk kviksand. Der gik 'stram, strammere og strammest' i udlændingepolitikken, og problemer, der i forvejen var store, blev endnu værre. Fordi gak-gak-lovgivning som håndtrykslov, integrationsstop og en udvisnings-ø til 759 mio. kroner blev dagens orden,« siger han.