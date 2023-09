Den danske EU-kommissær Margrethe Vestager er per dags dato officielt kandidat til at blive formand for Den Europæiske Investeringsbank og tager orlov fra EU-Kommissionen.

Det bekræfter hun selv tirsdag aften på det sociale medie X, der tidligere hed Twitter.

- Fra i dag er jeg officielt kandidat til at blive formand for Den Europæiske Investeringsbank, siger hun.

- Så jeg tager ulønnet orlov fra mit arbejde i EU-Kommissionen for at fokusere på mit kandidatur. Det betyder, at I ikke hører fra mig angående mit arbejde for Kommissionen i de kommende uger.

Margrethe Vestager har siden 2019 været ledende næstformand for Kommissionen med ansvar for et Europa, der er klar til den digitale tidsalder og konkurrence.

Inden Margrethe Vestager gjorde karriere i EU, havde hun en meget fremtrædende rolle i dansk politik. Her besad hun flere ministerposter. Blandt andet var hun kirkeminister og undervisningsminister under statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S).

I 2011 blev hun økonomi- og indenrigsminister, da Helle Thorning-Schmidt (S) skulle forhandle en ny regering på plads.

Den post forlod hun i 2014 for at blive konkurrencekommissær. Her gjorde hun sig bemærket ved at hive techgiganter som Google, Apple og Amazon for EU-Domstolen.

/ritzau/