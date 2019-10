Den danske kommissærkandidat Margrethe Vestager understreger, at hun ikke selv fører pennen i lovforslag.

EU-Parlamentet kræver svar på, hvordan Margrethe Vestager vil håndtere de mange forskellige roller, som hun er tiltænkt i EU-Kommissionen.

På den ene side skal den danske kandidat udvikle initiativer på blandt andet det digitale område.

På den anden skal hun håndhæve EU-loven i konkurrencesager, og i den rolle har hun hidtil haft mål om at undgå møder med lobbyister.

En parlamentariker vil vide, om hun vil "opføre en kinesisk mur på sit kontor" for at forsvare konkurrenceområdets uafhængighed.

- Det var også det spørgsmål, som jeg stillede mig selv. Hvordan kan man ellers tage imod sådan en opgave, siger Vestager.

Hun henviser til, at der intet er at diskutere, når det gælder procedurerne for behandling af sager på konkurrenceområdet.

Desuden bliver de store sager mod eksempelvis Google og Apple endeligt besluttet på møder, hvor alle EU-kommissærer og formanden deltager.

Margrethe Vestager henviser til, at EU-Kommissionen benytter uafhængig juridisk rådgivning og EU's juridiske tjeneste, når beslutninger træffes.

- Og de ved, at de skal kunne forsvare sagen i retten, siger Vestager.

Desuden må man ikke glemme, svarer den danske kandidat senere, at det ikke er hende, der i praksis sidder med opgaven at udarbejde lovforslag.

- Det er ikke min pen, der skal føres der. Når vi når til de enkelte forslag, så er det kollegerne, der skal føre pennen, siger Vestager.

Vestager nævner blandt andre kommissæren for indre marked, som en af dem, der skal fremsætte forslag på et område, som Vestager får et overordning ansvar for.

Flere af forgængerne i Vestagers stol har kæmpet med at finde svar på spørgsmål under de seneste uges høringer. Det er tilsyneladende ikke tilfældet for konkurrencekommissæren.

På et spørgsmål om bøder til store virksomheder, hvor en fransk parlamentariker henviser til tv-serien "Borgen", joker Vestager:

- Jeg er glad for, at du refererer til serier, for når det kommer til film, taler vi altid om den svære toer.

- Ofte springer vi den over, og vi går videre til nummer to en halv eller tre for at undgå den svære toer. Jeg vil gøre mit bedste i anden sæson.

/ritzau/