Margrethe Vestager er disse dage et varmt navn i Danmark og Bruxelles.

Hun er ikke kun kandidat til en af EU's topposter, men også blandt favoritterne.

Det vurderer professor Marlene Wind, der er leder af Center for Europæisk Politik ved Københavns Universitet, efter tirsdagens topmøde mellem medlemslandene.

»Jeg vil mene, at Margrete Vestager ligger som en af favoritterne, men der kan gå rigtig meget galt, og der kan ske meget med alliancerne på kryds og tværs af EU.«

Hvad er EU-Kommisionen Kommisionsformanden er en af de mest magtfulde poster i EU. Det er Europa-Kommisionen, som alene kan fremsætte nye lovforslag. På eget initiativ eller på opfordring fra medlemslandene, europaparlamentarikerne eller de nationale parlamenter. Kommisionen holder også øje med, om de 28 medlemslande overholder reglerne i EU.

Hendes muligheder er derfor lige så gode som de andre kandidaters. For Margrethe Vestager har medvind. Selv de 'helt tunge drenge' i EU har givet hende deres opbakning, forklarer Marlene Wind.

At der skulle være noget om snakken, kan man høre på gangene i parlamentet.

»Det, jeg hæfter mig ved, er, at jeg ikke før har set så mange ledere nævne Margrete Vestager, som de gjorde før og efter mødet i går.«

Ekspert i EU-forhold Lykke Friis mener, at vi i Danmark har tendens til at gå i selvsving over vores egne kandidater, men hun oplever også Vestagers navn gå igen i krogene.

»De taler næsten lige så meget om Margrethe Vestager i Bruxelles, som de gør herhjemme. Man regner hende for en seriøs kandidat til posten,« siger hun.

Hvad sker der herfra? Formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, har indtil næste topmøde 20.-21. juni til at sondere terrænet. Der vil være et hav af diskussioner og kaffemøder indtil da. Det er en vanskelig proces, siger Lykke Friis.

Senest har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) også bakket op om den tidligere radikale leder som kandidat og det stærkeste bud til stillingen som formand for kommisionen. Endnu en detalje, som stats- og regeringscheferne i Europa noterer sig i deres overvejelser.

Alt kan dog stadig ske, og intet er ifølge de to EU-eksperter sikkert.

Men når nogen kigger mod Vestager som arvtager efter Jean-Claude Juncker, der træder tilbage 1. november, skyldes det flere af hendes kvalifikationer.

»Hun har rockstjerne-status og taler lige ud af posen. Hun minder ikke om den gamle garde af politikere, og mange mener, at der brug for noget nyt til det her valg,« siger Lykke Friis.

Derudover nævner Marlene Wind, at Vestager har den rette alder og fleksibilitet. Hendes mod til at stå op mod techgiganterne uden at ryste i bukserne viser også karakter.

Hvem er favoritterne? Manfred Weber (Tyskland), Frans Timmermans (Holland), Michel Barnier (Frankrig), Christine Lagarde (Frankrig). KILDE: Lykke Friis



»Og så tror jeg, at vi må sige, at der i 2019 har indfundet sig en kampagne, hvor mange taler om ligestilling. Jeg har aldrig set det emne så højt på dagsordenen.«

Køn spiller derfor heller ikke en uvæsentlig rolle i den kabale, som skal gå op frem mod det næste topmøde den 20.-21. juni. Alt handler om balance.

»Det kan ændre Vestagers chancer, hvis Angela Merkel (forbundskansler i Tyskland, red.) siger, at hun snupper posten som formand for Det Europæiske Råd. En meget, meget tung kvinde på den post gør måske, at man vil sige: 'Okay, så skal formanden for kommisionen være en mand',« forklarer Marlene Wind.

Som en konkurrent for Vestager står blandt andre franske Christine Lagarde, der er direktør for Den Internationale Valutafond.

I samme boldgade nævner Lykke Friis, hvordan Helle Thorning-Schmidt i 2014 ikke blev tilbudt topposten som rådsformand, mens Italiens daværende udenrigsminister, Federica Mogherini, blev EU's udenrigschef.

For usandsynligt er det, at begge poster går til kvinder. Der skal være balance.