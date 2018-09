Pernille Vermunds forlovede, Lars Tvede, stod på sidelinjen, da hun tungekyssede med komikeren Jonatan Spang i et DR-program.

»Jeg troede, det ville være et tantekys, men det endte det så ikke med. Og jeg er da ikke vild med det, men vi havde aftalt, at hun godt måtte kysse ham,« siger mangemillionæren, forfatteren og serieiværksætteren Lars Tvede til B.T.

Kysset blev vist i satireprogrammet 'Tæt på sandheden', hvor Jonatan Spang er vært. Pernille Vermund er formand for partiet Nye Borgerlige, som vil i Folketinget efter næste valg.

Selvom Lars Tvede ikke kunne lide situationen, så er det alligevel fint, at kysset var så intenst, som det blev.

Pernille Vermund og Jonatan Spangs tungekys varede i 13 sekunder. Foto: DR Vis mere Pernille Vermund og Jonatan Spangs tungekys varede i 13 sekunder. Foto: DR

For ifølge rigmanden er det tydeligt, at det hele er for sjov og meget humoristisk, og pointen bag videoen er, at man godt kan være sammen med nogen, som man ikke er enig med.

Desuden var Lars Tvede med hele vejen og så, hvordan optagelserne foregik.

»Nu ved jeg da, hvordan det få føles at være forlovet med en skuespillerinde,« uddyber Lars Tvede og griner.

Parret havde nemlig aftalt, at selvom Pernille Vermund ikke er skuespiller til hverdag, så var hun det i den situation - og det gjorde den lidt nemmere at sluge.

Pernille Vermund og Jonatan Spang tungekysser i 'Tæt på sandheden'. Foto: DR Vis mere Pernille Vermund og Jonatan Spang tungekysser i 'Tæt på sandheden'. Foto: DR

Optagelserne blev lavet under Folkemødet i juni, blot få dage efter Pernille Vermund og Lars Tvede blev kærester igen.

De var gået fra hinanden tilbage i maj, blandt andet fordi det er svært at være sammen, når man bor i hvert sit land. Lars Tvede bor i Schweiz, mens Pernille Vermund bor i Danmark.

Det har de også planer om at blive ved med, efter vielsen, ligesom de ved, de ikke skal have børn sammen.

Lars Tvede har blandt andet skrevet bøgerne 'Det kreative samfund', Gåsen med de gyldne æg samt 'Børshandlerens psykologi'.