Der har ikke været noget som helst internt pres for, at Pernille Vermund skulle stoppe som formand.

Det fortæller formanden for Nye Borgerlige til B.T. kort tid efter, at hun gennem Nye Borgerliges hjemmeside har meldt ud, at hun stopper som formand og ikke stiller op i næste valgperiode.

»Det er ikke sådan, at jeg går, men jeg har meddelt, at det er min sidste valgperiode. Men i den erkendelse er det også rimeligt at gøre sig overvejelse om, hvem der skal være formand efter mig.«

Har der været et internt pres for, at du skulle stoppe som formand?

»Nej, det har der bestemt ikke. Tværtimod. Jeg har meddelt min folketingsgruppe i dag, at jeg ikke genopstiller, og at jeg også vælger at træde tilbage som formand, når vi har årsmøde.«

»Jeg hører fra mine partifæller, at de meget gerne så, at jeg blev siddende,« siger hun til B.T.

Samtidig afviser Pernille Vermund, at hendes beslutning har noget at gøre med det interne drama, der udspillede sig til partiets valgfest, hvor Mette Thiesens kæreste skubbede og kastede øl i hovedet på en anden deltager. Efterfølgende har B.T. afdækket, hvordan Mette Thiesens kæreste ved flere lejligheder har truet og chikaneret en ansat i partiet.

Et drama, der i sidste ende fik Mette Thiessen til at forlade partiet.

»Det har intet med den sag at gøre,« lyder det prompte svar fra Pernille Vermund.

Ydermere fortæller den snart forhenværende formand, at hun hele tiden har holdt fast i, at hendes tid i Nye Borgerlige ikke skulle vare for evigt.

»Jeg har sagt tidligt, da vi stiftede partiet, at jeg ikke ville gøre det her for evigt. Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg nok kun ville acceptere en eller to valgperioder,« siger Pernille Vermund.

B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen, vil ikke blive overrasket, hvis der kommer et kampvalg mellem Mikkel Bjørn og Lars Boje Mathiesen.

»Skal de søge ansvar og kompromisser, eller skal det være et protestparti, som det var i starten? Der repræsenterer Mikkel Bjørn fløjen, som vil søge indflydelse, og Lars Boje den fløj, der ser Nye Borgerlige som et protestparti,« siger han.

