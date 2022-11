Lyt til artiklen

Under valgkampen har Jakob Ellemann-Jensen (V) gentagne gange sagt, at han ikke har tillid til Mette Frederiksen.

Alligevel deltager han fortsat i forhandlinger om en bred regering hen over midten, og det får nu Nye Borgerliges Pernille Vermund til at rette en skarp kritik af sin borgerlige kollega.

»Det store dyr på savannen er såret, og i sin iver for stadig at fremstå stor og mægtig, er man nu villig til at sælge sin sjæl til en socialdemokratisk statsminister med et katalog af skandalesager på hylderne. Og Danmarks såkaldte liberale parti tager andre borgerlige partier med sig i faldet,« skriver hun i et debatindlæg i Avisendanmark.

Vermund forklarer, at Venstre-formanden er vendt på en tallerken, idet han er klar til at gøre Mette Frederiksen til statsminister igen.

»Jakob Ellemann-Jensen glemte sin mistillid til statsministeren i det øjeblik, hun viftede med nøglerne til ministerbilerne,« fortsætter hun.

Under valgkampen gik en samlet blå blok til valg på en ny og borgerlig statsminister – og stillede sågar med to kandidater til posten.

Takket være de nordatlantiske mandater var det i sidste ende rød blok, der kunne tælle til 90.

Jakob Ellemann har tidligere udtalt, at man går efter at få mest indflydelse for sine mandater. Men det skal ikke være for enhver pris, lyder det fra Pernille Vermund.

»Jo, man skal forsøge at påvirke et regeringsgrundlag, hvis man kan. Det vil vi også gerne i Nye Borgerlige, men ikke hvis det betyder, at vi kommer til at gøre Mette Frederiksen til statsminister igen,« slutter hun.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Jakob Ellemann-Jensen.