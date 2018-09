'Stiller man ultimative krav, er det en garanti for, at man intet får igennem.'

Dansk Folkepartis medlem af Europa-Parlamentet, Morten Messerschmidt, lægger ikke fingre imellem i en blog på B.T. mandag, hvor han kritiserer Nye Borgerlige for partiets ufravigelige krav på udlændingeområdet.

Selv med Dansk Folkepartis stemmer er der langt til at samle et flertal bag kravene, der er et totalt asylstop, udvisning af kriminelle udlændinge efter første dom samt et krav om, at alle udlændinge forsørger sig selv.

'Om man begriber det eller ej, så er der ikke et flertal blandt danskere, som ønsker helt at standse indvandringen fra den tredje verden,' pointerer Morten Messerschmidt.

Morten Messerschmidt mener, at Nye Borgerlige forsøger at true sig til indflydelse. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det får dog ikke Pernille Vermund til at ryste på hånden. Uanset hvor mange konventioner der brydes.

»Den politik, der bliver ført nu, løser ikke problemerne. De bliver værre. Det bliver ikke bedre. Vores mål er at få vendt udviklingen, inden det er for sent. Når vi står fast, er det fordi, politikerne på Christiansborg har lovet danskerne at få styr på udlændingepolitikken. Selv Liberal Alliance og De Konservative har foreslået et asylstop. Men Venstre vil ikke.«

Så har Morten Messerschmidt vel også ret i, at I indirekte bringer Mette Frederiksen til magten grundet jeres krav, som Venstre ikke går ind for?

»Hvis der er blåt flertal, vil Mette Frederiksen have et flertal imod sig, og hvis der er rødt flertal, giver det jo sig selv, at vi er ude af ligningen. Det kan jo så være, at Dansk Folkeparti hopper over på venstrefløjen. Jeg tror ikke, Morten Messerschmidt har tænkt sig om, da han har skrevet klummen til jer.«

Jeg truer ikke nogen. Jeg siger, hvad vi vil gøre. Vi siger det i god tid for at danskerne ved det og for at andre partier kan forholde sig til det Pernille Vermund, partiformand, Nye Borgerlige

Ifølge Morten Messerschmidt vil Venstre ikke acceptere 'at få pistolen for panden.'

'Man kan ikke true sig til politik,' konkluderer DF-profilen.

»Jeg truer ikke nogen. Jeg siger, hvad vi vil gøre. Vi siger det i god tid, for at danskerne ved det, og for at andre partier kan forholde sig til det. Hvis jeg var DF, ville jeg da sige, at vi skulle stå sammen,« siger Pernille Vermund.

Er det ikke en trussel, når man siger til en statsminister, at man vil have opfyldt tre krav - og at ellers kan han glemme at tælle partiets mandater med?

Hvis de politikere, der sad i Folketinget ville indfrie vores tre krav før et valg, så nedlægger vi Nye Borgerlige. For os er målet at få løst problemerne - ikke at sidde i Folketinget. Pernille Vermund, partiformand, Nye Borgerlige

»Hvis man sidder i Folketinget og gerne vil beholde de mandater, man har, er vi selvfølgelig en trussel. Det er tydeligt, at Dansk Folkeparti eksempelvis gerne vil mere af det samme frem for at gøre noget ved alle de lappeløsninger, vi har set på udlændingeområdet. Det skyldes måske, at der ikke ville være brug for Dansk Folkeparti, hvis der ikke var problemer på udlændingeområdet.«

Ville der i så fald være brug for Nye Borgerlige?

»Nej. Vi har sagt fra begyndelsen, at hvis de nuværende medlemmer af Folketinget ville indfri vores tre krav før et valg, så nedlægger vi Nye Borgerlige. For os er målet at få løst problemerne - ikke at sidde i Folketinget.«