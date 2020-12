Kommission har ifølge Nye Borgerlige blotlagt "kludder i kommunikationen", men ingen grund til rigsretssag.

Efter at have læst Instrukskommissionens delberetning, der er udgivet mandag, mener Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, at der ikke er grundlag for en rigsretssag mod Inger Støjberg (V).

Det oplyser Vermund i et opslag på Facebook mandag eftermiddag.

- Inger Støjberg har ikke beordret nogen af sine embedsmænd i ministeriet til at gøre noget ulovligt. Ingen.

- Dermed er der ikke noget grundlag for en rigsretssag, skriver hun på Facebook.

Derimod viser kommissionens arbejde, at "der har været kludder i kommunikationen internt" ifølge Vermund.

- Men den kritik, der kan rejses af sagsbehandlingen, er på ingen måde i nærheden af at kunne retfærdiggøre en rigsretssag, skriver Vermund.

Dermed er hun på linje med Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, der tidligere mandag gav udtryk for, at der i hans optik højst kan blive tale om kritik fra Folketinget - en såkaldt næse - til Inger Støjberg.

Kommissionen har undersøgt en instruks, der bestod af en pressemeddelelse fra 10. februar, hvori det fremgik, at alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, skulle adskilles.

Instruksen efterlod ikke plads til en individuel sagsbehandling. Dermed var den ifølge kommissionen klart ulovlig. Det skyldes, at den var uden lovhjemmel og i strid med Menneskerettighedskonventionens artikel 8 og Børnekonventionen.

Kommissionen har fundet, at Støjberg var advaret af sine embedsmænd, om at det ville være ulovligt, hvis der ikke var en individuel sagsbehandling.

Samtidig skriver kommissionen, at selv om der blev administreret efter instruksen, kan det ikke bevises, at Støjberg gav nogen tjenestebefaling om, at der skulle administreres i strid med reglerne.

Hos De Konservative er man modsat Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige ikke klar til at drage nogen konklusioner endnu. Her mangler partiets folketingsmedlemmer stadig at få læst og drøftet kommissionens delberetning.

/ritzau/