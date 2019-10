Pernille Vermund er positiv over for den nye statsminister, men knap så positiv over for Venstre.

Der kom flere rosende ord til den socialdemokratiske statsminister, Mette Frederiksen, fra Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, under lørdagens årsmøde i partiet.

- Mette Frederiksen har forstået mere af udfordringen i udlændingepolitikken, end hendes forgænger Lars Løkke Rasmussen gjorde, sagde Pernille Vermund under sin tale.

Pernille Vermund udtrykte i sin tale i Vejle, at hun har fået et "relativt" godt indtryk af den nye statsminister.

Udlændingeordfører i Socialdemokratiet Rasmus Stoklund ser da også positivt på at skulle samarbejde med Nye Borgerlige.

- I Socialdemokratiet vil vi gerne det brede samarbejde, og vi tager alle Folketingets partier alvorligt.

- Nye Borgerlige har indtil videre vist, at de går konstruktivt til værks, og det tegner godt for fremtidige samarbejder, siger Rasmus Stoklund.

Til gengæld var der ikke lige så mange rosende ord til Venstre under dagens tale.

Pernille Vermund udtrykte nemlig stor usikkerhed om Venstres politiske position i udlændingepolitikken.

- Vi har simpelthen til gode at få at vide, hvad Venstre har tænkt sig med Danmark, sagde Pernille Vermund under årsmødet.

Men det er ikke en udmelding, udlændingeordfører i Venstre Mads Fuglede kan forstå.

- Pernille Vermund skal ikke være usikker på noget som helst. Venstre står med vores mandater, så vidt det er muligt, vagt om den samme stramme udlændingepolitik, som vi gjorde, da vi var i regeringen.

- Så det undrer mig da lidt, at vi bliver udpeget som dem, hun ikke er klar over, hvad vil - for det er da unødvendigt, siger Mads Fuglede.

Under valgkampen var der kold luft mellem daværende Venstreformand og statsminister Lars Løkke Rasmussen og Pernille Vermund.

Vermund havde tre "ufravigelige krav" til en kommende statsminister, men Lars Løkke Rasmussen afviste, at Nye Borgerlige kunne blive parlamentarisk grundlag for en Venstre-ledet regering.

Hverken Venstre eller Socialdemokratiet afviser dog at ville samarbejde med Nye Borgerlige.

/ritzau/