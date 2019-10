Nye Borgerlige vil gå efter at blive en konstruktiv samarbejdspartner i Folketinget, også med en rød regering.

Nye Borgerlige er ikke kommet i Folketinget for at sidde og kukkelure i krogene i fire år.

Partiet, der fik fire mandater ved folketingsvalget 5. juni, vil søge indflydelse, også selv om der er et rødt flertal i dansk politik.

Det er noget af essensen i den tale, som formand Pernille Vermund holder torsdag aften under åbningsdebatten i Folketinget.

Nye Borgerliges formand roser den tale, som statsminister Mette Frederiksen (S) holdt tirsdag under Folketingets åbning.

- Da jeg sad og lyttede til statsministerens tale i tirsdags, var der flere afsnit, hvor jeg tænkte, at det kunne jeg selv have sagt, siger Pernille Vermund.

Hun roser blandt andet statsministerens tanker om en nærhedsreform.

- Erkendelsen af, at velfærdsstaten er blevet for centralistisk, at der i den offentlige sektor udføres for meget "pseudoarbejde", at flere penge ikke nødvendigvis ændrer noget, at tilliden er under pres samt andre gode iagttagelse af samme karakter, hørte vi i statsministerens tale, siger Vermund.

Nye Borgerlige blev ved folketingsvalget det eneste nye parti, der kom ind i Folketinget.

Det skete ikke mindst med en politik, der sætter en meget hård kurs over for udlændinge.

Partiet vil have sat en stopper for adgang til at søge spontan asyl i Danmark, alle udlændinge skal forsørge sig selv, og endelig vil Nye Borgerlige have, at kriminelle udlændinge skal udvises efter første dom.

Også her falder der roser til Mette Frederiksen og regeringen.

- Jeg blev glad, da statsministeren i sin åbningstale gentog, at hun vil sætte sig i spidsen for et nyt asylsystem, der afskaffer muligheden for at søge spontan asyl i Danmark.

- Det er et første og helt nødvendigt skridt, når vi skal redde vores folkelige nationale fællesskab, siger Pernille Vermund.

Hun mener, at det borgerlige flertal i forrige valgperiode burde have sat en stopper for spontan asyl.

Pernille Vermund får i sin tale verbalt sparket til Lars Løkke Rasmussen (V). Den nu tidligere statsminister afviste at samarbejde med både Nye Borgerlige og Stram Kurs, der var tæt på at komme i Folketinget ved valget i juni.

- Nu er hr. Lars Løkke Rasmussen fortid.

- Og jeg håber, at hr. Jakob Ellemann-Jensen som ny formand for Venstre ikke arver skyklapperne, men også vil presse på for at holde den socialdemokratiske regering fast på, at som et første skridt skal vi have stoppet for spontan asyl, siger Pernille Vermund.

Jakob Ellemann-Jensen har rakt hånden ud mod Nye Borgerlige, i første omgang ved at sige, at han vil invitere Pernille Vermund på en kop kaffe.

/ritzau/