S har forstået udfordringen ved udlændingepolitikken, siger Pernille Vermund, som savner melding fra V.

Få ville formentligt have forudsagt, at partiet på Folketingets yderste højrefløj, vil tale med rosende ord om den socialdemokratiske statsminister, Mette Frederiksen.

Men det er rosende ord, som kommer fra Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, fra podiet ved partiets årsmøde i Vejle.

- Danmark fik en ny regering ved valget - og det ser sort ud for Danmark, når Enhedslisten og ikke mindste De Radikale får indflydelse på udlændingepolitikken, siger Nye Borgeliges formand, Pernille Vermund, fra talerstolen fra partiets årsmøde.

- Mit indtryk af statsminister Mette Frederiksen er dog forholdsvis positivt, siger hun.

Det er særligt fordi, Mette Frederiksen i forbindelse med åbningsdebatten i Folketinget 3. oktober kvitterede for Nye Borgerliges ønske om et helt nyt asylsystem, hvilket Mette Frederiksen har lovet at stille sig i spidsen for.

Pernille Vermund har fået det indtryk, Mette Frederiksen har forstået udfordringen ved udlændingepolitikken, mens hun savner svar fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, om, hvilken udlændingepolitik, hans parti vil føre.

- Vi har simpelthen til gode at få at vide, hvad Venstre har tænkt sig med Danmark, siger Pernille Vermund.

/ritzau/