»Jeg har næsten ondt af ham.«

Sådan skriver Pernille Vermund, der er formand for Nye Borgerlige, i en kommentar til et Facebook-opslag, som politisk analytiker på DR Jens Ringberg har lavet ovenpå lørdagens helt store nyhed om, at Lars Løkke Rasmussen (V) bestemt ikke udelukker at starte et nyt parti.

Hertil spørger Jens Ringberg, om Vermund mener det i forhold til besværet angående at starte et nyt parti.

Men det er bestemt ikke det, Pernille Vermund mener:

»Nej, jeg tænker, at hans (Lars Løkkes red.) længsel efter magten må være næsten sygelig, når han foreslår et regeringssamarbejde med Radikale Venstre,« skriver hun som svar til Jens Ringberg.

I et opslag på hendes egen Facebook langer hun også hårdt ud efter Lars Løkke.

»Han (Lars Løkke red.) ønsker magten for magtens skyld. Men Lars Løkke Rasmussen har ikke længere magten. Ikke engang i sit eget parti. Og gudskelov for det,« står der blandt andet i opslaget.

Lars Løkkes tanker om at starte et nyt parti kommer i kølvandet på, at han mandag udkommer med sin bog 'Om de fleste og det meste'.

Her fortæller han, at han endnu er uafklaret om sin fremtid i politik. Men han afviser ikke et comeback, og han siger, at han er tæt på at tage en beslutning.

Han skriver også, at han ser De Radikale som afgørende.

Enten må De Radikale trækkes over, så de bliver en integreret del af et ikkesocialistisk parlamentarisk grundlag bag en Venstre-statsminister, eller også må der med deres aktive eller passive deltagelse bygges en bro hen over midten.

Sker det ikke, spår Lars Løkke Rasmussen, at der ikke kommer en blå regering inden for en overskuelig fremtid.

»Alternativt kommer der til at gå mange år, før der kommer andre Venstre-folk i ministerbilerne end nogle af de chauffører, jeg ved stemmer på os,« skriver Lars Løkke Rasmussen.

Venstres nye formand, Jakob Ellemann-Jensen, lagde ved partiets sommergruppemøde tidligere i august afstand til De Radikale og afviste tanker om et regeringssamarbejde.

»Radikale Venstre og Venstre står for langt fra hinanden, særligt på udlændingepolitikken,« sagde han og lukkede dermed døren for et regeringssamarbejde med De Radikale.

Dette har ført til et opgør mellem Lars Løkke Rasmussen og Jakob Ellemann.Jensen.