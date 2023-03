Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nye Borgeliges stifter, Pernille Vermund, kalder partiets netop ekskluderede formand, Lars Boje Mathiesen, for både grådig og egoistisk.

Og så er hun overbevist om, at han lyver.

Det siger hun i et interview med B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, i podcasten 'Slottet og Sumpen,' der kan høres i sin fulde længde nederst i artiklen.

I interviewet forholder hun sig til de forskellige modstridende udlægninger af forløbet, der førte til eksklusionen af Lars Boje Mathiesen.

Ifølge Nye Borgerliges hovedbestyrelse blev Lars Boje Mathiesen ekskluderet, fordi han krævede at få 350.000 kroner, han havde indsamlet til partiets konto, udbetalt til sin private konto senest fredag. Ellers ville han gå af som formand.

Lars Boje Mathiesen har i medierne afvist, at hans ønske om at få udbetalt pengene var ledsaget af en trussel om, at han ville gå af som formand, hvis det ikke skete.

Nye Borgerlige kan ikke fremlægge dokumentation i form af for eksempel mails, der beviser, at Boje truede med at træde af som formand, hvis ikke han fik de 350.000 kroner udbetalt. Men partiets sekretariatschef, Lars Eldrup, fortæller, at Boje fremsatte det ultimative krav mundtligt på et møde.

Pernille Vermund stoler på sekretariatschefen og siger, at hun derfor er overbevist om, at Lars Boje Mathiesen decideret lyver i medierne.

Når Lars Boje siger, at han ikke gav et ultimativ krav vedrørende de 350.000 kroner, så siger du, at det er løgn?

»Så siger jeg, at vores sekretariatschef har haft et møde med ham (Lars Boje Matthisen, red.) og har rapporteret til hovedbestyrelsen, at der var det her krav.«

Hvem tror du mest på?

»Jeg bliver jo nødt til at tro på, at vores medarbejdere referer korrekt fra et møde med en formand.«

Så du tror, Lars Boje Mathiesen lyver?

»Ja, det tror jeg. Det er selvfølgelig ikke særlig rart at sige. Det, der underbygger det, vores sekretariatschef siger, er, at Lars Boje Mathiesen flere gange i perioden op til dette har truet med at gå.«

Pernille Vermund henviser her til, at Lars Boje Mathiesen tidligere i forløbet op til eksklusionen sagde, at han ville stoppe som formand, hvis hovedbestyrelsen ikke imødekom et af hans andre krav om et formandshonorar på 55.000 kroner om måneden oven i hans løn som folketingsmedlem. Den del af sagen har B.T. dokumenteret med lækkede sms-beskeder.

Ifølge Pernille Vermund vurderede Nye Borgerliges hovedbestyrelse, at det var vigtigt for partiet, at komme Lars Boje Mathiesen i forkøbet og ekskludere ham, før han selv forlod partiet:

»Hovedbestyrelsens vurdering var, at Lars Boje Mathiesen pønsede på at forlade partiet og bryggede sin egen historie om, hvad der var foregået. Og hovedbestyrelsen ville gerne sikre sig, at den havde forhånden,« siger Pernille Vermund, der selv er medlem af partiets hovedbestyrelse, men var på ferie på Mauritius, da Boje blev ekskluderet.

Synes du, det var den rigtige beslutning af ekskludere ham?

»Jeg synes faktisk, det er en svær situation, hvis jeg skal være helt ærlig. Men hvis hovedbestyrelsen havde ret i, at Lars Boje Mathiesen næste morgen ville være gået ud med en usand historie, så ville partiet jo lide den skade at skulle forklare, hvordan det, han sagde, ikke var rigtigt.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Boje. Han vil ikke stille op til interview, men skriver i en sms:

»Man skal godt nok være mere end naiv, hvis man køber historien om, at man ekskluderer en formand på grund af, hvad en enkelt medarbejder siger, han har hørt på et møde, uden nogle beviser for påstanden og uden overhovedet at inddrage eller høre formanden om denne påstand, som er blevet fremsat.«

Pernille Vermund fortæller, at hun ikke ringede til Lars Boje Mathiesen før eksklusionen for at spørge ham til Eldrups påstand, fordi hun var på ferie.

»Jeg var ikke til stede på Christiansborg. Der var jeg på Mauritius. Vi havde jo mødefri i Folketinget i sidste uge, og efter syv år som formand tænkte jeg, at det at have mødefri må betyde, at jeg kan tillade mig at tage en ferie.«

Var det ikke væsentligt at finde ud af, om det var rigtigt, at Boje truede med at gå?

»I min verden var det forretningsudvalgets og den organisatoriske næstformands opgave. Jeg tænker, jeg er nødt til at holde mig på det niveau, jeg er på, og ikke tror, jeg har en særlig rolle, fordi jeg tidligere har været formand.«

Pernille Vermund har meddelt, at hun stiller op til at blive Nye Borgerliges formand igen efter eksklusionen af Lars Boje Mathiesen.