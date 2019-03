Pernille Vermund vandt udlændingedebatten, mens Kristian Thulesen Dahl scorede flest point på sin viden om den økonomiske politik.

Sådan lyder dommen efter det store sønderjydske slag på højrefløjen fra en kender af området, Jyske Vestkystens nyhedsredaktør og politiske analytiker Kim Dahl Nielsen

»Hun er sådan en Pippi Langstrømpe, der kom ind som et frisk pust. Og det er svært for en etableret politiker som Kristian Thulesen Dahl at gå op imod det. For lige meget hvad, han gør, kommer han til at virke en lille smule støvet. Til gengæld var det tydeligt, at han havde mest styr på den økonomiske politik,« siger Kim Dahl Nielsen i minutterne efter, at slaget er slut, og alt er et stort kaos af medier, tilhørere og tv-kameraer i Kongressalen i Folkehjem i Aabenraa.

Debat møde imellem Kristian Thulesen Dahl fra Danske Folkeparti og Pernille Vermund fra Nye Borgerlige på Folkehjemmet i Aabenraa torsdag den 7 marts 2019.. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker Vis mere Debat møde imellem Kristian Thulesen Dahl fra Danske Folkeparti og Pernille Vermund fra Nye Borgerlige på Folkehjemmet i Aabenraa torsdag den 7 marts 2019.. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker

Begge kamphanerne er friske på en ny runde, forklarer de B.T., mens tv-journalisterne rykker i dem for at få deres kommentarer.

»Jeg er klar. Bare sæt det op,« siger Pernille Vermund.

»Nu skal jeg have en debat med Morten Østergaard (R) snart, og der er også andre debatter i kalenderen. Men jeg udelukker ikke noget, og jeg afviser ikke noget,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Han vil ikke udpege sig selv til debattens vinder:

»Sønderjyderne vandt. Jeg er glad for, at vi fik tydeliggjort forskellene. Og jeg mener, jeg fik afsløret, at Pernille Vermunds økonomiske politik mest handler om skattekettelser til de rigeste,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Pernille Vermund siger:

»Vinderen var en styrket borgerlig fremtid med en hård udlændingepolitik. Jeg synes Nye Borgerliges argumenter trængte bedst igennem, for jeg er borgerlig, mens han er venstreorienteret på den økonomiske politik. Og problemerne med udlændingepolitikken er ikke løst,« siger Pernille Vermund.

Begge de to kamphaner på højrefløjen i udlændingepolitikken mener, de er de hårdeste udlændingestrammere. Der er slet ikke plads til blødhed hos nogen af dem. Men deres vigtigste våben er forskellige: Pernille Vermunds er hendes tre ultimative krav, som hun vil stille, hvis NB kommer i Folketinget efter næste valg. Kristian Thulesen Dahls er paradigmeskiftet, som DF fik indført ved den sidste finanslovsaftale.

Selv om Pernille Vermund slet ikke sidder i Folketinget, er opmærksomheden omkring debatten kolossal.

Debat møde imellem Kristian Thulesen Dahl fra Danske Folkeparti og Pernille Vermund fra Nye Borgerlige på Folkehjemmet i Aabenraa torsdag den 7 marts 2019. Foto: Claus Fisker Vis mere Debat møde imellem Kristian Thulesen Dahl fra Danske Folkeparti og Pernille Vermund fra Nye Borgerlige på Folkehjemmet i Aabenraa torsdag den 7 marts 2019. Foto: Claus Fisker

Der holder 6-7 sendevogne fra DR uden for Folkehjem i Aabenraa, og både TV2 News og DR2 sender den to timer lange debat live, som om det var et topmøde mellem Lars Løkke og Mette Frederiksen.

Pernille Vermund starter diskussionen med et angreb.

»Jeg er bekymret for mine tre børns fremtid, når jeg ser hvordan partierne i Folketinget har forvaltet udlændingepolitikken. Problemerne er ikke løst og år for år bliver det værre,« siger hun som start på debatten i den stopfyldte kongressal.

Dermed tager hun hul på det, det handler om: Udlændingepolitikken, som mange tror, kan afgøre næste valg om få måneder.

Kristian Thulesen Dahl mener ikke, Pernille Vermunds strategi virker:

»De tre ufravigelige krav, hun kommer med, kan ikke løse opgaven. Jeg mener, at vores paradigmeskifte er mere fornuftigt: At folk der kommer til Danmark, hurtigst muligt skal hjem igen. Vi er faktisk strammere end Nye Borgerlige,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Genoplev duellen i LIVE-bloggen herunder: