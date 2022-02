Både Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti langer ud efter Radikale Venstre efter flere eksperter har udtalt, at det nye radikale medieudspil er i strid med både persondataloven og menneskerettighederne.

»Havde Dansk Folkeparti foreslået, at vi skulle til at registrere folk på religion, seksualitet og den slags, så var helvede jo brudt løs ovre i Radikale Venstre,« siger Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt.

B.T. bragte en historie tirsdag, hvor flere eksperter kritiserede, at Radikale Venstre ville stille krav om, at Danmarks Radio og Det Danske Filminstitut lavede et særligt mangfoldighedsregnskab til deres produktioner.

Ifølge Radikale Venstre, så skulle centrale ansatte og medvirkende registreres på »køn, etnicitet, alder, social baggrund, funktionsevne, seksuel orientering/kønsidentitet, geografi,« og andre forhold.

Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt mener, at havde det været ham, der ville registrere borgere på religion og seksualitet, så var »helvede brudt løs« i Radikale Venstre. Foto: Bo Amstrup

Sådan en registrering er lovstridig. Ifølge flere eksperter, så strider det mod persondataloven, EU-lovgivning og menneskerettighedernes artikel 8 om retten til privatliv.

»Det overrasker mig ikke, at det er ulovligt,« siger Nye Borgerliges partiformand, Pernille Vermund og fortsætter:

»Det er voldsomt diskriminerende. Hvis man vælger folk til at arbejde i en bestyrelse, en film eller andet, så skal man jo vælge ud fra folks faglighed og evner. Vælger man ud fra køn, seksualitet eller andet, så er det diskrimination,« siger Pernille Vermund.

Radikale Venstre er ofte ude og kritisere både Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti for at ville bryde med konventionerne. Derfor undrer det formændene i begge partier, at Radikale Venstre nu selv er på kant med selvsamme konventioner.

Zenia Stampe er ordfører på Radikale Venstres medieudspil fra 2. februar. Eksperter siger, udspillet strider mod persondataloven og menneskerettighedskonventionerne. Foto: Emil Helms

»Det sjove er jo, at vi for noget tid siden foreslog, at man i Danmark skulle registrere hvilken religion folk havde, når de søgte om statsborgerskab her i landet. Det var de radikale inderligt imod. Nu foreslår de så selv noget lignende. Det er paradoksalt, at man ikke selv kan se problemet i det,« siger Morten Messerschmidt og fortsætter:

»Men det er dejligt at se, hvordan Radikale Venstre nu også oplever hvordan de internationale konventioner står i vejen for det, som de gerne vil,« siger han.

Men som politiker, så skal ens politik vel altid overholde loven. Det gælder vel både radikal politik og jeres i Dansk Folkeparti?

»Ja, i alt hvad vi gør, så skal vi overholde loven. Men vores privilegium som politikere er, at vi kan lave loven om, hvis der er flertal for det,« siger Messerschmidt og fortsætter:

Pernille Vermund kritiserer Radikale Venstre for deres medieudspil. Det er diskriminerende, mener hun. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Her mener Radikale Venstre jo normalt, at konventionerne er mejslet i sten. Derfor er det paradoksalt, at de nu vil omgå de konventioner,« siger Messerschmidt.

B.T. har spurgt til en kommentar fra Radikale Venstre, men ingen har ønsket at stille op, da partiets relevante repræsentanter holder ferie. Tirsdag sendte den radikale medieordfører, Zenia Stampe, dog denne kommentar på sms.

»Ordningen skal selvfølgelig indrettes på en måde, så den overholder både gdpr og menneskerettighederne. Vi har hentet inspiration fra Norge og Sverige, så jeg er sikker på, at det er muligt at finde en model, der respekterer privatlivets fred,« skriver Zenia Stampe