Tidligere formand for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, har meldt sig ind i Liberal Alliance og er dermed blevet folketingsmedlem for partiet.

Det skriver LA-formand Alex Vanopslagh på X.

»Det er en god dag for Liberal Alliance - og en god dag for det borgerlige Danmark,« skriver Vanopslagh.

Han fortsætter:

»Jeg rakte allerede sidste år ud til Pernille for at tale om, hvorvidt det ikke ville være bedre for det borgerlige Danmark, at vi koncentrerede og samlede kræfter – eksempelvis ved at hun kom til Liberal Alliance.«

Til Berlingske siger Pernille Vermund:

»Liberal Alliance er det parti, som bedst viser vejen frem for et borgerligt-liberalt samfund, og Alex Vanopslagh har i mine øjne en helt fænomenal evne til at formulere en borgerlig dagsorden, der ikke bare handler om frihed, men også om at tage ansvar for mere end sig selv.«

Hun afviser, at hun har overvejet at melde sig ind i andre partier end netop Liberal Alliance.

Indmeldelsen i Liberal Alliance kommer en uge efter, at Pernille Vermund meldte sig ud Nye Borgerlige.

Hun agter nu at stille op til næste folketingsvalg for partiet, siger hun til Berlingske.