»Jeg så gerne, at man tog helt fat og fjernede alle de djøf'ere og akademikere, der sidder bag politikerne.«

Sådan lød det fra formanden for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, der onsdag for første gang mødtes med Dansk Folkepartis formand, Kristian Thuelsen Dahl, til en stor debat i Aabenraa.

Det ærgrer Sara Vergo, der er formand for DJØF Offentlig, og som organiserer en pæn andel af de akademikere, Pernille Vermund vil gøre arbejdsløse.

»Hvis politikerne synes, der skal være færre djøf'ere, så værsågod. Jeg synes, djøf'erne skal være der, hvor det giver mening. Der skal radikale ændringer af samfundet, hvis man skal undvære djøf'ere og andre akademikere,« siger hun.

Hver eneste af de mere end 300 gange, politikerne på Christiansborg årligt vedtager en lov, er det akademikerne i statsadministrationen, der hjælper med til at gennemføre den.

Sara Vergo kan ikke helt få øje på, hvordan det skulle være anderledes.

»Jeg har ikke hørt noget svar på, om det er pædagogen, der skal lægge budgettet for hele kommunen? Hvem skal skrive lovene, hvis ikke juristen kan? Hvem skal dømme forbryderne, hvis ikke det er en dommer? Det vil jeg gerne høre svarene på,« siger Sara Vergo.

Hun har også oplevet, at hendes medlemmer kaldes alt fra kræftsvulster, væggelus og parasitter. Det er langt over stregen, mener hun.

»Det er altså mennesker, der går på arbejde hver dag for at gøre en forskel for samfundet,« siger hun.

Pernille Vermund modererer i dag sit udsagn noget. Det er alligevel ikke alle akademikere, der er overflødige.

»Jeg mener ikke, vi fuldstændigt skal af med jurister og økonomer, men vi har fået flere akademikere i det offentlige, der bruger for megen tid på unødvendig dokumentation,« siger hun.

Det er politikernes ansvar, at det er kommet så vidt, at pædagoger efter en gåtur med børnene - ifølge Pernille Vermund - bruger tid på blandt andet at registrere, hvilke duftindtryk børnene oplevede på turen.

»Det er så umyndiggørende over for pædagogerne. Og det er spild af resurser,« siger Pernille Vermund.