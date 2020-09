Partiformand for Nye Borgerlige Pernille Vermund ville heller aldrig have givet en ministerpost til en person, som havde en sag i bagagen som den, udenrigsminister Jeppe Kofod har. Det siger hun til B.T.

»Jeg ville ikke have en person med den baggrund som minister,« siger Vermund og fortsætter:

»Hvis vi havde en person, som havde haft et seksuelt forhold til en pige, der var så ung, og hvor aldersforskellen er så stor, så ville jeg ikke give sådan en post til ham,« siger Pernille Vermund.

I 2008 havde udenrigsminister Jeppe Kofod et seksuelt forhold til en 15-årig pige. Det skete på Esbjerg Højskole, hvor Kofod – der dengang var 34 år gammel og udenrigsordfører – var til et arrangement i Dansk Socialdemokratisk Ungdom (DSU), der udviklede sig til en fest om aftenen.

Var en lignende ting sket i Nye Borgerlige i dag, så havde det været kort proces Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige

Ud på natten havde Kofod sex med den unge pige. Pigen var efterfølgende dybt ulykkelig og måtte tage en fortrydelsespille. Daværende formand for DSU Jacob Bjerregaard måtte også personligt køre den unge pige hjem til sine forældre dagen derpå.

Vermund forklarer, at hvis hun i dag skulle tage stilling til sådan en sag, så ville det have skrappe konsekvenser.

»I den type sager er jeg nok noget af en hunløve. Var en lignende ting sket i Nye Borgerlige i dag, så havde det været kort proces,« siger hun.

Pernille Vermund siger præcis det samme, som Radikale Venstres Samira Nawa sagde til B.T. i sidste uge. Nemlig at deres respektive partier ikke havde sat Kofod på ministerholdet, såfremt han altså tilhørte deres parti og de kunne sætte et ministerhold. Men alligevel kalder Vermund Samira Nawas udtalelser for hykleriske.

Udenrigsminister Jeppe Kofod Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Udenrigsminister Jeppe Kofod Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er en rigtig klam sag. Og pigen havde ikke en god oplevelse. Det ved vi. Men Radikale Venstre er parlamentarisk grundlag for regeringen, og hvis de mente sådan her for et år siden, da regeringen blev sat, så skulle de have sagt fra der,« siger Vermund og fortsætter:

»Det er noget underligt noget at komme nu et år senere og sige det. Det synes jeg er hyklerisk,« forklarer Pernille Vermund.

Pernille Vermund mener, at det er skadeligt for Danmark, at landets udenrigsminister har denne her sag i bagagen.

»Jeppe Kofod repræsenterer jo Danmark som udenrigsminister, og mange steder er det, som han har gjort, jo kriminelt. Det mener jeg er et stort problem,« siger hun.

Nye Borgerlige blev stiftet i 2015, og Pernille Vermund har kendskab til adskillige medlemmer, som har forskellige sager i bagagen af en eller anden type, som hun mener diskvalificerer dem fra at gøre karriere i partiet.

»Vi har medlemmer med sager, der er problematiske. Vi har også ekskluderet medlemmer. Men generelt må man godt være medlem af Nye Borgerlige. Men vi har nogle medlemmer, hvor vi har meddelt, at de med deres sager i bagagen ikke skal regne med, at de får en fremtrædende post på nogen måde,« siger Vermund og fortsætter:

»Jeg er nødt til at kunne forsvare de medlemmer i partiet, som vi giver betydningsfulde poster,« siger hun.