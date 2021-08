Onsdag blev Naser Khader smidt ud af De Konservative af Søren Pape Poulsen, efter at syv kvinder har meldt om overgreb eller krænkelser fra Khaders side.

Dermed bliver Naser Khader løsgænger i Folketinget.



Der har de seneste uger været vedvarende spekulationer om, hvorvidt Naser Khader kunne skifte til Nye Borgerlige under Pernille Vermunds vinger, hvis han ikke længere var velkommen hos Søren Pape.

Men Naser Khader får nu en kold skulder af Pernille Vermund.

»Det betragter jeg som meget urealistisk,« skriver Pernille Vermund i en sms til B.T. om Khaders muligheder for et partiskifte.

Søren Pape Poulsen gjorde meget klart på onsdagens sommergruppemøde, at Naser Khaders gerninger ikke er forenelige med at være en del af De Konservative.

»Jeg har fortalt Naser Khader det ansigt til ansigt,« sagde Søren Pape.



Det er således et enigt forretningsudvalg og en enig folketingsgruppe, som har smidt Naser Khader på porten.

(ARKIV) Naser Khader (KF) under møde i salen med ministrenes spørgetid i Folketinget på Christiansborg, onsdag den 3. marts 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen

Før sommerferien skrev DR en større artikel om fem kvinder, der stod frem og fortalte om overgreb og krænkelser fra Naser Khaders side. Den første sag går 20 år tilbage.

Efterfølgende stod endnu en kvinde frem i B.T. og Berlingske med en lignende historie om folketingspolitikeren.

Det fik De Konservative til at starte en advokatundersøgelse, hvor syv kvinder altså henvendte sig og fortalte om episoder med Naser Khader.

Det blev dråben for Søren Pape Poulsen, der dog indrømmede på sommergruppemødet, at han har kendt til rygterne om Naser Khader i 'et par år'.

»Men vi kan ikke fyre folk på baggrund af rygter. Man kan heller ikke bare fyre en journalist på baggrund af et rygte. Sådan kan man ikke arbejde,« sagde Pape.



Naser Khader skriver på Facebook, at han overvejer at gå rettens vej.

'Advokatundersøgelsen kommer ikke med nogen konklusioner i hverken den ene eller den anden retning. Ingen har politianmeldt mig for noget, og jeg er overbevist om, at ingen af sagerne holder i retten – det vil tiden vise,' skriver han.