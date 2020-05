Opsigtsvækkende helsidesannoncer rammer lørdag fire aviser.

Her støder læserne på et forsvar for Inger Støjberg, der undersøges for, om hun bevidst instruerede Udlændinge- og Integrationsministeriet til at bryde loven.

Det er dog ikke Støjbergs parti, Venstre, der er afsender på annoncerne. Det er Pernille Vermund og Nye Borgerlige, der har indsamlet en kvart million kroner fra borgere.

»Vi synes ikke, at det her er en partipolitisk kamp. Det er en kamp for danske værdier - en kamp for vores frihed.«

»Og det er en kamp, som Inger, da hun var i minister, tog, da hun besluttede, at der ikke skulle være islamiske tilstande i danske asylcentre,« siger Pernille Vermund med henvisning til, at Inger Støjberg i 2016 gav besked om, at asylpar skulle adskilles, hvis den ene part var under 18 år.

Hun fortsætter:

»Det er på alle måder øretævernes holdeplads, og hvis ikke vi står sammen, når angrebene vælter ned over os fra venstrefløjen og Radikale Venstre, så er det en kamp, vi aldrig kommer til at vinde.«

Du siger, at Inger Støjberg er udsat for et angreb - hvem er det, der angriber?

»Det er venstrefløjen, Socialdemokratiet og Radikale Venstre, der har besluttet at den her kommission skal nedsættes. Så det er et åbenlyst angreb fra dem.«

»Flertallet har ændret sig, og det betyder, at de mandater, der skal til for at køre Inger igennem det her forløb, er kommet, og det kan de så sidde og glæde sig over og håbe på, at de kan få en skalp og få Inger ned med nakken.«

Nu siger du ‘angriber,’ men synes du ikke, det er relevant at undersøge, om en minister har handlet ulovligt, når Ombudsmanden rejser en mistanke om det?

»Det kan man synes, hvis ikke man har tillid til ministeren. Hvis man har mistanke om, at en minister har gjort noget, der ikke er rigtigt, og man har en minister, der siger, at vedkommende ikke har gjort noget, der er ulovligt, så er det et spørgsmål, om man tror på den minister eller ej.«

Denne annonce støder læserne på lørdag i Berlingske, Politiken, Jyllands-Posten og Ekstra Bladet. Vis mere Denne annonce støder læserne på lørdag i Berlingske, Politiken, Jyllands-Posten og Ekstra Bladet.

»Ombudsmanden har rejst et flag for, at der kan være sket noget ulovligt, og så kan man sige: Er det vigtigt at få afklaret, eller er det vigtigt for os, at de unge mennesker bliver adskilt, så piger i en meget ung alder ikke skal være tvunget til at leve i asylcentre med deres voksne mænd?«

»Der har jeg det sådan, at hvis det har været i strid med internationale konventioner, så må konventionerne fraviges.«

»Der var et flertal, der bakkede op om, at Inger gjorde, hvad hun gjorde, og det svarer til, at et flertal har billiget, at sådan skal dansk lov gælde.«

Er det ikke en lige vel hurtig konklusion? Man kan vel godt sikre dels, at den aktuelle lov bliver opretholdt, mens man arbejder på, at loven blev lavet om, så problemet ikke ville være der fremover?

»Så længe Inger Støjberg siger, at hun ikke har gjort noget ulovligt, og så længe der ikke er dokumentation for det, så synes jeg, man må holde sig til, at det, hun har gjort, har været inden for den lovgivning et flertal i Folketinget har vedtaget.«

»Dermed har jeg tillid til, at hun har forvaltet sit embede med den omhu, hun skulle.«

Du siger, at danske værdier er på spil. Er det ikke en dansk værdi at undersøge om magthavere har fuldt loven?

»Det er en dansk værdi at have tillid til den regering, man vælger.«

Næstformand Inger Støjberg ved Venstres landsmøde i Herning Kongrescenter, søndag den 17. november 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Næstformand Inger Støjberg ved Venstres landsmøde i Herning Kongrescenter, søndag den 17. november 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Og så er det en dansk værdi - hvis man ikke har tillid, så siger man det eller undersøger, om der er sket noget i strid med loven. Det flertal, som havde peget på Inger, havde tillid.«

»At det her er politisk motiveret, er åbenlyst. Venstrefløjen har altid hadet Ingers politik.«

Er det ikke kontrafaktisk historieskrivning at konkludere, at der var et flertal i samtiden, som støttede den førte politik, for i samtiden var det vel svært at sige, om der var begået noget ulovligt?

»Der er nu et flertal, som siger, at man ikke har tillid til, at det hun siger, er rigtigt, og at det er værd at nedsætte en kommission.«

»Når de gør det, kunne man sige: ‘Wsikke et ædelt motiv - de går meget op i retspraksis,’ men i bund og grund handler det om politik og om, at Inger en populær politiker, som trækker en masse stemmer.«

»Hvis de kan få hende ned med nakken og efterfølgende igangsætte en rigsretssag, så har de svækket Venstre. Og så har de mulighed for at beholde magten i mange år fremover.«

Har du og Nye Borgerlige tænkt jer at bakke op, uanset hvad kommissionen finder frem til?

»Ja.«