Partileder for Nye Borgerlige Pernille Vermund er forbavset over sine egne skuespilevner, fortæller hun, efter at hun tungekyssede længe og intenst i et tv-program på DR2.

»Jeg er lidt overrasket over, hvordan jeg bare kunne gå ind i det og gøre det, som om jeg aldrig havde gjort andet. Det ville også falde helt til jorden, hvis jeg ikke gjorde det rigtigt,« siger hun.

Pernille Vermund tog fusen på blandt andre politisk kommentator Jarl Cordua, der ikke før har set en partileder, endsige en politiker, gøre noget, der minder om det 13 sekunder lange 'franske kys', som seerne søndag aften var vidne til.

»Det er godt nok vildt. Det her er ikke set før,« sagde han tidligere til B.T.

Hvad synes du om, at en partileder tungekysser med en tv-vært i et underholdningsprogram?

Nu forklarer Pernille Vermund, hvorfor hun delte mundvand over flere omgange med komiker Jonatan Spang i tv-programmet 'Tæt på sandheden med Jonatan Spang'.

»Jeg tænkte, det var en glimrende anledning til at sætte fokus på den voldsomme politiske korrekthed og tilsnerpning af vores kultur, som jeg synes fylder mere og mere i vores samfund, og som gør, at det bliver svært at diskutere løsninger, hvis man bliver udskammet som et dårligt menneske. Den politiske korrekthed giver magt til nogle mennesker, der mener, at man ikke kan tale åbent og kritisk om visse ting,« siger hun og fortsætter:

»Man kan ikke lovgive om, hvordan man taler med hinanden, men man kan som privatperson tage de kampe og stå på mål for, hvad man mener. Jeg bruger gerne mig selv og kaster mig ind i kampen mod politisk korrekthed.«

Det var dog ikke uden overvejelser, at Pernille Vermund takkede ja til at eksekvere ideen fra Jonatan Spang.

Pernille Vermund og Jonatan Spangs tungekys varede i 13 sekunder. Foto: DR Vis mere Pernille Vermund og Jonatan Spangs tungekys varede i 13 sekunder. Foto: DR

Hendes forlovede, rigmanden Lars Tvede, og hun havde ugen inden Folkemødet, hvor optagelserne fandt sted i sommer, fundet sammen igen efter et kort brud.

Og selv om Lars Tvede bakkede op om påfundet, blev han alligevel overrasket, da det gik op for ham, hvor dybt der var blevet kysset, lyder det fra Vermund.

»Lars havde fra start sagt, at det var helt fint, og at jeg bare skulle gøre det. Da jeg fortalte ham bagefter, at det havde været en smule grænseoverskridende at tungekysse med en fremmed mand, kunne jeg godt mærke, at han blev lidt overrasket. Han havde måske troet, at det bare var et 'mormorkys', der var tale om.«

»Men han var mest bekymret for, at der måske var nogle, der kunne tro, at vi nu ikke var sammen igen,« fortsætter hun.

Hun fortæller om situationen på optagedagen, at hun gik til opgaven med krum hals, og at hun fik Jonatan Spang til at sørge for god mundhygiejne.

»Vi tog scenen om nogle gange. Der var kameravinkler, der skulle ændres, og hænderne skulle være andre steder, og han skulle kigge på mig på en anden måde.«

»Jeg var så bevidst om det, at jeg bad Jonatan om at børste tænder inden. Jeg gider ikke kysse med en, der smager af leverpostej,« siger hun.

Ifølge Jarl Cordua giver Pernille Vermunds optræden formentlig hverken flere eller færre stemmer.

»Jeg er lidt usikker på, om det her kan skade hende. Men det giver i hvert fald omtale. Man må sige, at Vermund har et talent for at skabe opmærksomhed omkring sit parti.«