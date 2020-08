Nye Borgerlige bakker op om at lade politiet kontrollere, hvorvidt folk efterkommer deres selvisolation.

Fredag har Folketingets partier genoptaget forhandlingerne om fjerde fase af genåbningen.

Forud for forhandlingerne siger formand for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, at hun bakker op om elementer i epidemiloven om at lade politiet kontrollere, hvorvidt folk overholder deres selvisolation.

Det skyldes, at der er for mange, der ikke kan finde ud af at overholde det.

- Derfor må vi tage de midler i brug, som ligger i lovgivningen.

- Vi kan bare se, at der er mennesker, som måske af kulturelle årsager agerer helt anderledes end flertallet af danskere.

Det var i første omgang Inger Støjberg (V), som fremsatte forslaget om, at personer, der ikke overholder selvisolation, skal kunne få besøg af politiet og i sidste ende blive tvangsindlagt.

Nye Borgerlige har ellers talt for at afskaffe de vidtgående beføjelser.

I slutningen af maj fremsatte partiet et beslutningsforslag, som gik ud på, at beføjelserne skulle ophøre 1. august i år i stedet for 1. marts næste år, som der ellers var lagt op til.

- I tilfælde af at man ved, at der er mennesker på et bestemt kollegie eller hvad ved jeg, som ikke overholder de her retningslinjer, så skal samme midler naturligvis tages i brug.

- Vi skal ikke diskriminere hverken den ene eller anden vej, og det betyder jo også, at man skal ikke have særligt lempelige forhold, hvis man er somalier eller østeuropæisk medarbejder på et slagteri i Ringsted, siger Pernille Vermund.

I øjeblikket er der formelt kun en anbefaling om, at smittede går i karantæne. Men epidemiloven, som blev vedtaget af et flertal i foråret, giver blandt andet myndighederne mulighed for at give påbud om selvisolation.

Hvis det ikke sker, kan den pågældende i yderste konsekvens blive tvangsindlagt med hjælp fra politiet.

Den bestemmelse har dog ikke været brugt, selv om borgere i Ringsted har klaget over, at smittede fra det lokale slagteri ikke overholdt karantænen.

