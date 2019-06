Pernille Vermund kom gående til Nye Borgerliges valgfest sammen med sin familie, og det helt store smil var umuligt at skjule.

Da hun blev mødt af hendes partifæller, var det til den helt store jubel, og hun kunne ikke holde glæden tilbage.

Pernille Vermund var nemlig ikke bleg for at kalde det en sejr.

Og det er endda, selvom kun 25 procent af stemmerne var talt op på daværende tidspunkt. Og at de var tæt på grænsen.

»Vi ser ud til at være inde. Det her er fuldstændig vildt,« sagde hun til partifællerne.

B.T’s reporter på stedet var hurtigt til at høre partilederen, om det ikke var lige lovlig hurtigt at kalde det for en sejr.

»Jeg fejrer nu ikke en valgsejr, men lad os se, hvordan det går. Lige nu ser det positivt ud,« sagde hun.

Vermund var dog ledsaget af en af sine tre sønner, og den lille purk var stålsikker, da B.Ts reporter på stedet spurgte om ‘mor kommer i folketinget?’.

‘Ja,’ svarede han og lænede sig ind til sin mor.

De fleste prognoser peger da også stadig på, at Nye Borgerlige kommer ind i Folketinget.

Og da Pernille Vermund blev bedt om at forholde sig til det, så var hun åben om sine planer inde på Christiansborg.

»Jeg vil stille mig på Folketingets talerstol og tale om borgerlig økonomisk politik. Og jeg vil bruge mine mandater til at trække Mette Frederiksen i en retning, hvor vi får løst udlændingepolitikken fra bunden,« siger hun til DR.

»Fordi jeg tror faktisk, at hvis vi holder ham der Morten Østergaard lidt ude, måske skal vi lukke ham inde på et toilet og lukke døren og gemme nøglen i fire år,« lyder det.

»Når han så kommer ud, så er problemerne løst. Ikke med hans metoder, men med vores.«

Da DR’s journalist spurgte, om det ikke var for groft at sige om Morten Østergaard, så måtte hun også gå til erkendelse.

»Ej, det var måske lidt voldsomt sagt,« forklarer Pernille Vermund.