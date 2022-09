Lyt til artiklen

Når man spørger danskerne, hvem der har skruet mest op for den skarpe retorik i debatten, peger pilen på partilederne i blå blok.

Ifølge en måling, som YouGov har foretaget for B.T., svarer knap en femtedel af danskerne, at Pernille Vermund (NB) benytter den grimmeste tone over for sine politiske modstandere.

Men sådan er det, for det er ikke altid kønt, når man diskuterer politik, lyder det fra Nye Borgerliges partiformand.

»Vi siger, hvad vi mener, og gør, som vi siger. Når jeg møder folk, som støtter Nye Borgerlige, får vi ofte at vide, at de klart forstår vores budskaber,« siger Pernille Vermund.

Hvem taler grimmest i blå blok YouGov har spurgt: Hvilken partileder i blå blok synes du benytter sig af den groveste/grimmeste retorik over for politiske modstandere? Pernille Vermund, Nye Borgerlige, 22 procent Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti, 19 procent Jakob Ellemann-Jensen, Venstre, 9 procent Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne, 6 procent Alex Vanopslagh, Liberal Alliance, 4 procent Søren Pape Poulsen, De Konservative, 2 procent Lars Løkke Rasmussen, Moderaterne, 2 procent Marianne Karlsmose, Kristendemokraterne, 1 procent Ved ikke, 34 procent Kilde: YouGov

Desuden viser YouGovs måling, at andenpladsen i blå blok indtages af Dansk Folkepartis partileder, Morten Messerschmidt, med 19 procent.

Når Pernille Vermund kalder Mette Frederiksen for 'en håbløs statsminister' i et Facebook-opslag eller beskylder hende på Twitter for at uddele 'hold kæft-bolsjer' til partier, der kritiserer hende, kan det være udtryk for en strategi, vurderer Troels Johannesen, der er strategisk kommunikationsrådgiver.

»Enhver, som vil ud over den politiske rampe, skal bruge en skarp tone. Her er de politiske yderfløje nødt til at bruge et sprog, som klinger og fanger, for at trænge igennem til vælgerne,« siger han.

Ifølge Troels Johannesen kan de hårde kommentarer lønne sig for partilederne, fordi algoritmerne på sociale medier belønner det, når flere mennesker reagerer på opslaget og dermed sørger for, at opslaget når ud til flere mennesker.

»Folk vil gerne have, at politikere siger tingene, som de er, og det kan politikere som Vermund nyde godt af.«

Selv mener Pernille Vermund ikke, at hun går over grænsen på sine sociale medier.

»Jeg taler lige ud af posen og kalder en spade for en spade. Det betyder også, at når Mette Frederiksen er magtfuldkommen, så skal hun have det at vide. Hvis man synes, det er groft, så har vi bevæget os væk fra, hvad der er rimeligt i et samfund, hvor vi skal kunne debattere åbent og frit,« siger partilederen.