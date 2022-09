Lyt til artiklen

Statsminister Mette Frederiksen kan straffes for sine handlinger i minksagen.

Og hvis der bliver rejst en rigsretssag mod statsministeren, vil hun sandsynligvis blive dømt.

Sådan lyder den opsigtsvækkende konklusion på en advokatrapport, der landede torsdag klokken 13.



Rapporten er bestilt af Nye Borgerlige. Partiet samlede efter Minkkommissionens beretning i slutningen af juni i alt 800.000 kroner ind til at få lavet en såkaldt uvildig advokatundersøgelse af, hvorvidt Mette Frederiksen eller andre ministre ville kunne straffes i minksagen.

Rapporten er blevet lavet af advokathuset Lund Elmer Sandager, der har brugt lidt over to måneder på at kigge på Minkkommissionens beretning.

»Summen i forhold til statsministeren er, at der som minimum er handlet groft uagtsomt og derfor også er grundlag for ansvar efter ministeransvarlighedsloven,« sagde Morten Schwartz Nielsen, partner i Lund Elmer Sandager, da han fremlagde rapportens konklusioner torsdag eftermiddag.

Advokater Henrik Høpner og Morten Schwartz Nielsen, da Nye Borgerlige præsenterer uvildig advokatvurdering af mulig rigsretssag efter minkskandale, i Tivoli Hotel og Kongrescenter torsdag den 22. september 2022. Advokathuset Lund Elmer Sandager har stået for arbejdet.

Også nu tidligere fødevareminister Mogens Jensen har, ifølge advokatfirmaets vurdering, handlet groft uagtsomt. Hvis man som minister har handlet groft uagtsomt, kan man blive straffet efter ministeransvarsloven.

Dermed kan man i sidste ende blive dømt ved en rigsret.

Rapporten fra advokatfirmaet var på forhånd fra flere sider blevet beskyldt for at være politisk bestillingsarbejde fra Nye Borgerlige side og for derfor at være utroværdig.

Det afviste Pernille Vermund blankt forud før præsentationen af rapporten i Tivoli Congress Center i København.

Ifølge Nye Borgerlige fik Vermund og partiets øvrige folketingsmedlemmer først mulighed for at se rapporten ti minutter før præsentationen.

»Advokaterne er meget tydelige i deres konklusion. De forventer, at der kan fældes dom, hvis der rejses en rigsretssag mod Mette Frederiksen og Mogens Jensen,« lød det fra Pernille Vermund umiddelbart efter offentliggørelsen af rapporten.

Pernille Vermund, da Nye Borgerlige præsenterer uvildig advokatvurdering af mulig rigsretssag efter minkskandale, i Tivoli Congress Center torsdag 22. september 2022. Advokathuset Lund Elmer Sandager har stået for arbejdet.

Pernille Vermund mener derfor, at der bør rejses rigsretssag mod Mette Frederiksen, hvis der er blåt flertal efter det kommende folketingsvalg.

Hos hendes blå partikollegaer på Christiansborg vil flere gerne være med til at få undersøgt minksagen yderligere.

»Selv hvis man skulle opfatte Nye Borgerlges indsamling af penge til at betale et advokatfirma til at lave en undersøgelse som et partsindlæg, må man som ansvarligt politisk parti ikke sidde dette overhørig,« siger grundlovsordfører Mai Mercado fra De Konservative og fortsætter:



»For den retlige vurdering siger, at Mette Frederiksen vil blive dømt ved en rigsret. Det kan man ikke have hængende i luften. Det må vi få afklaret.«



Den her vurdering ændrer jo ikke indtil videre ved, at der ikke er et flertal i Folketinget for en advokatundersøgelse eller rigsret, så er det hele bare et stort show?



»Nej, det synes jeg ikke. Det her giver et fingerpeg om, hvordan en advokatundersøgelse ville falde ud, hvis Folketinget bestilte en,« siger Mai Mercado.

Statsminister Mette Frederiksen (S) ankommer til afhøringer i Minkkommissionen i Retten på Frederiksberg torsdag 9. december 2021.

Også hos Venstre vil man have en uvildig advokatvurdering.

»Den nu offentliggjorte advokatvurdering fra Advokatfirmaet Lund Elmer Sandager bestyrker, at det vil være relevant, at Folketinget får en uvildig advokatvurdering af Mette Frederiksen og regeringens juridiske ansvar i minksagen,« siger partiets politiske ordfører, Sophie Løhde.

Ifølge B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsens analyse lægger rapportens konklusion sig i forlængelse af en række vurderinger, der allerede har været fremme i den offentlige debat.

Han vurderer derfor ikke, at sagen lige nu får den store politiske betydning. Med det sagt havde Mette Frederiksen nok gerne været rapporten foruden.

»Minksagen er virkelig blevet Mette Frederiksens akilleshæl, og den har kostet hende meget troværdighed. Derfor er denne undersøgelse ikke god for hende, da sagen får endnu en tur i mediemøllen,« siger han.