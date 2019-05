Pernille Vermund lægger ikke vejen forbi stemmeboksene ved europaparlamentsvalget. Hun afviser at stemme.

Nye Borgerliges partiformand, Pernille Vermund, afviser at stemme søndag ved valget til Europa-Parlamentet. Det siger hun til A4 NU.

Partiformandens manglende valgdeltagelse skyldes, at hun ikke har tillid til de partier, der stiller op.

- Jeg har efter lange overvejelser besluttet, at jeg ikke kan stemme på nogen af dem, der stiller op, uden at føle, at jeg skader alt det, som jeg står for. Jeg har ingen tillid til, at de partier, der stiller op, vil slås for Danmark, siger hun til A4 Nu.

Heller ikke Dansk Folkeparti, som hun i forhold til udlændingepolitikken er nærmest, kan se frem til en stemme med hendes navn på.

- De har den verserende svindelsag, som ikke er afgjort. Det betyder for mig, at de ryger med i puljen af partier, der siger ét, men gør noget andet.

- Og så er Dansk Folkeparti gået med i den nye EU-gruppe med blandt andre Marine Le Pen (partiformand for det franske parti Front National, red.), som er fornuftig, når hun taler om indvandring fra de muslimske lande, men som er erklæret socialist, siger Pernille Vermund til A4 NU.

Nye Borgerlige forsøgte at blive opstillingsberettiget til europaparlamentsvalget 26. maj, men partiet nåede ikke at få indsamlet tilstrækkeligt med stemmer.

Derimod vil partiet figurere på stemmesedlerne til folketingsvalget 5. juni.

Det har vakt vrede hos Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), at Vermund afviser at deltage i valget til Europa-Parlamentet.

- Hvad f..... har hun gang i!! Ikke stemme på søndag! I Danmark hvor vi har folkestyre og demokrati. Fordi NB ikke selv opstiller, så bliver Vermund på sofaen!! Og så bruge de næste fem år til at skælde ud på dem, der bliver valgt. Patetisk, skriver Pia Kjærsgaard på Twitter.

/ritzau/