Pernille Vermund har torsdag været et smut forbi politiet, efter hun er blevet anmeldt for racisme.

Og nu overvejer politiet så at rejse en sigtelse mod partiformanden for Nye Borgerlige.

Det fortæller Pernille Vermund selv i et blogindlæg på partiets hjemmeside.

Hun blev kaldt ind, efter hun har kaldt betonklodser for 'koranklodser'.

Formand Pernille Vermund og næstformand Peter Seier Christensen. Foto: Olafur Steinar Gestsson Vis mere Formand Pernille Vermund og næstformand Peter Seier Christensen. Foto: Olafur Steinar Gestsson

Pernille Vermund forventede ellers, at sagen ville være hurtigt overstået efter forhøret. 'En åbenlyst tosset anmeldelse', som hun kalder det.

Men efter forhøret, fik hun så at vide, at de nu overvejer at sigte hende for overtrædelse af Straffelovens paragraf 266b, der handler om racisme.

'Jeg er ikke jurist, og skal ikke kloge mig på paragraffernes rækkevidde. Men der er noget grundlæggende galt med loven, hvis vi fremover skal forbydes at kalde koranklodser ved deres rette navn. For koranklodser er det, de er', skriver hun blandt andet på hjemmesiden og fortsætter:

'De står der for at beskytte os mod mennesker, der med koranen som moralsk rettesnor, dræber andre mennesker. De mennesker, der begår den form for terror med biler mod fodgængere i de europæiske lande, vi har oplevet i de senere år, retfærdiggør deres handlinger gennem islam. Det er et simpelt faktum.'

Pernille Vermund vil have lov til at sige tingene, som de er, skriver hun. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Pernille Vermund vil have lov til at sige tingene, som de er, skriver hun. Foto: Mads Claus Rasmussen

Den 43-årige partiformand mener altså, at Koranen og betonklodserne er forbundne, og det er det, der har fået politiet til at overveje at sigte hende for racisme.

Men Vermund mener ikke selv, at der er tale om racisme.

'Jeg bryder mig ikke om synet af koranklodser på grund af den trussel, de symboliserer, og jeg bryder mig ikke om Koranen, fordi den ideologi, der prædikes i bogen, skaber ufred, ufrihed, vold og undertrykkelse. Der er ikke noget racistisk i at kritisere islam for at være i opposition til frihed og demokrati. Der er ikke noget racistisk i at kalde tingene ved deres rette navn,' skriver hun.

Hun opfordrer samtidig folk til at skrive sig op på en liste, hvis de vil støtte retten til at kalde 'en koranklods for en koranklods'.