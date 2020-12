Partiformand for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, advarer nu Jakob Ellemann-Jensen mod at stemme for en rigsretssag mod Inger Støjberg.

For hvis Venstre-formanden gør alvor af sin udmelding om at bakke op om en rigsretssag mod sin næstformand, hvis ikke uvildige advokater pure frikender Inger Støjberg, så skal han se langt efter mandaterne hos Nye Borgerlige.

»Hvis han ender med at stemme for en rigsretssag mod Inger, vil han definitivt rykke sig længere væk. Det er der overhovedet ingen tvivl om,« siger Pernille Vermund.

Hun fortæller, at Nye Borgerlige ikke har lagt sig fast på, hvem partiet vil pege på som borgerlig statsminister, men Jakob Ellemann-Jensens chancer bliver bestemt ikke større, hvis han ‘ofrer’ Inger Støjberg, som Vermund udtrykker det.

Pernille Vermund (NB) advarer Jakob Ellemann-Jensen mod at stemme for en rigsretssag mod Inger Støjberg. Arkivfoto Foto: Mads Claus Rasmussen

»Så er der et helt åbenlyst reparationsarbejde, der skal til. Og det kræver politiske indrømmelser, som vidner om, at man rent faktisk vil løse de problemer, som er vigtigst for Nye Borgerlige. Det har han ikke gjort sig umage med tidligere. Der har Inger og hendes fløj været tættere på os,« siger Pernille Vermund.

Det har i knap tre årtier været formanden for enten Socialdemokratiet eller Venstre, der har været statsminister. Hvis ikke det skal være Venstres formand, hvem skal det så være?

»Vi har fra begyndelsen sagt, at den borgerlige statsministerkandidat, der vil løse udlændingepolitikken fra bunden, er den, der får vores opbakning. Lige nu er der andre partier, som ligger bedre til end Venstre.«

Hvem tænker du på?

»Konservative ligger tættere på os på udlændingepolitikken, end Venstre gør. Vi er ikke enige om alt, men i det mindste har jeg en fornemmelse af, at de bevæger sig i den rigtige retning. Jeg ser flere, der af et ærligt og oprigtigt hjerte, ser de udfordringer, vi står over for, end det er tilfældet i ledelsen i Venstre, hvis Inger forsvinder.«

I et Facebook-opslag skriver Pernille Vermund mandag aften, at Jakob Ellemann-Jensen efter hendes mening de facto har fældet dom over Inger Støjberg, hvis han stemmer for en rigsretssag.

Selv mener hun slet ikke, at en rigsretssag bør komme på tale. Heller ikke selvom Instrukskommissionen 14. december konkluderede at Inger Støjbergs instruks om at adskille asylpar var ulovlig, samt at hun var advaret om, at det var ulovligt.

»Det er helt ude af proportioner at tale om en rigsretssag. Der er ikke et eneste vidne af de embedsmænd, der har vidnet i sagen, som er blevet beordret til at gøre noget ulovligt,« siger Pernille Vermund.

Inger Støjerg. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hun fremhæver desuden et ministernotat, der i modsætning til den udsendte pressemeddelelse om netop at adskille alle asylparrene, lagde op til, at der kunne ske en individuel vurdering af parrene. Kommissionen har dog i sin konklusionen tilsidesat betydningen af notatet.

»Spørgsmålet er om hun direkte og forsætligt har gjort det her, og det peger bestemt ikke i den retning, synes jeg,« siger Vermund.

Du siger, at Jakob Ellemann-Jensen fælder dom. Men siger han ikke blot, at han vil følge uvildige eksperters råd om en rigsretssag, hvis de ikke finder grund til at lægge sagen ned?

»Hvis man tager det for pålydende, det han siger, så har han ikke forstået, hvordan en rigsretssag virker. For i modsætning til i det civile liv, hvor vi bliver sigtet og tiltalt af en anklagemyndighed, så bliver der i en rigsretssag rejst sag mod en som følge af et politisk flertal, der beslutter det i Folketinget. Det betyder jo, at det er en politisk vurdering, om sagen med meget stor sandsynlighed vil føre til dom, eller om den ikke vil.«

Jakob Ellemann-Jensen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Nye Borgerlige-lederen kalder det 'noget vrøvl' at sige, at Venstre kan blive renset, hvis Inger Støjberg ved en rigsretssag bliver fundet uskyldig. For sådan fungerer det ikke, lyder det.

»Når man er en af dem, der skal trykke på knappen og afgøre det her politisk, så kan man for det første ikke tillade sig at deponere beslutningen hos jurister, fordi det er en politisk beslutning, og for det andet, så kan man ikke tale om, at hun bliver renset, når man selv er den, der har trykket på knappen og stemt for en rigsret. For når man gør det, bør man også være ret sikker på, at der med stor sandsynlighed fældes dom, og de to ting modsiger hinanden. Han vil de facto have fældet dom over hende, hvis han støtter en rigsretssag,« siger Pernille Vermund.