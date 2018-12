Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen er mere populær end både Kristian Jensen og Inger Støjberg blandt Venstres vælgere

Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen er bedste bud på en ny formand for Venstre, når Lars Løkke Rasmussen trækker sig.

Det mener Venstres egne vælgere, som vil hellere vil have ham end den officielle kronprins, næstformand Kristian Jensen, eller den mulige udfordrer, udlændingeminister Inger Støjberg.

Det viser en speciel meningsmåling, analyseinstituttet YouGov har lavet for B.T.

I målingen har instituttet kun spurgt Venstre-vælgere, hvem der skal være formand for Venstre, når Lars Løkke går af, hvilket kan ske om få måneder, hvis Mette Frederiksen vinder næste valg.

YOUGOV-MÅLINGEN Hvem foretrækker du som formand for Venstre, når Lars Løkke Rasmussen stopper? Jakob Ellemann-Jensen 30 pct. Kristian Jensen 21 pct. Inger Støjberg 21 pct. En anden 8 pct. Ved ikke 21 pct.

Her vinder Jakob Ellemann-Jensen klart. 30 pct. af Venstres vælgere mener, han er bedste bud på en ny formand.

Kun 21 pct. peger på kronprinsen Kristian Jensen, og der ligger han oven i købet side om side med integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg, som også får opbakning fra 21 pct.

Jakob Ellemann-Jensen vil ikke deltage i et egentligt interview om målingen, men har sendt en skriftlig kommentar til B.T.:

»Venstre har en fremragende formand, som ovenikøbet også er statsminister, og ham bakker jeg 100 pct. op om. Det samme gør jeg om Venstres næstformand. Jeg bruger min energi på at genvinde regeringsmagten,« skriver han.

»Jakob Ellemann-Jensen er et stærkt bud på en ny V-formand,« siger Hans Engell.

Målingen viser dog, at der er mange interesser på spil under overfladen i Venstre, vurderer politisk kommentator Hans Engell, der selv har været både partileder og minister.

»Det er en enormt spændende måling, og den viser, at der er nogle stærke understrømme i Venstre,« siger han.

»Selv om Kristian Jensen er kronprinsen og den sandsynlige efterfølger, så er der stor tvivl om, hvorvidt han kan levere varen, og især om han har gennemslagskraft i de store byer. Der ligner han ikke den store sællert. Der er for meget DGI i Herning over ham.«

»Målingen giver en fornemmelse af, at der er mere end en kandidat til formandsposten. Inger Støjberg deler vandene rigtig meget. Så Jakob Ellemann er et stærkt bud. Og det er en meget dårlig måling for Kristian Jensen,« siger Hans Engell.

»Lars Løkke er i topform,« mener Bertel Haarder

Meget afhænger af resultatet af næste valg. Taber Lars Løkke, må han gå af, og så skal Kristian Jensen efter planen tage over, med mindre nogen kan samles om en modkandidat, der tør udfordre ham.

Vinder Lars Løkke, kan han fortsætte som formand og statsminister, men her hælder Hans Engell mest til, at Løkke vil udpege sig selv til EU-kommissær og give formandsposten videre til Kristian Jensen.

»Man kan ikke vælte Løkke. Men hvis han skal prøve noget nyt, skal det nok være nu. Og det er ikke så tit, en statsminister får mulighed for at udpege sig selv,« siger Hans Engell.

Bertel Haarder, der har siddet i Folketinget siden 1975, hvor Poul Hartling var formand for Venstre, og dermed har arbejdet under fem forskellige Venstre-formænd, siger:

»Vi har en formand, Lars Løkke, og han er i topform. Det er det vigtige. Kronprinsemålinger kan altid gå op og ned.«