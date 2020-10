Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, tog søndag eftermiddag et billede af en nøgen kvinde i en vægkalender, da han besøgte sin svigersøns værksted i Jylland. Billedet lagde han op på Facebook med følgende ordlyd:

'Set i min svigersøns værksted. Sexisme? Nej, vist nærmere en hyldest til kvinden,' skrev han efterfulgt af to små emojier. En, der smiler, og en, der flexer biceps.

Kvinden, der kun har et stykke tøj rundt om livet, sidder på hug foran et hvidt flygel og er iført høje hæle. Kalenderen i sig selv tjener sandsynligvis ikke noget praktisk formål, da den er fra 2019.

»Vi stod nogle stykker i min svigersøns værksted, og så så jeg den her og spurgte for sjov, om han var sexist? Nej, det var han naturligvis ikke. Han kunne ikke drømme om at være nedlenadede over for kvinder. Det er ikke sexisme, men en hyldest til kvinden,« siger Kristian Pihl Lorentzen, der ud over at sidde i Folketinget har fungeret som major ved Jydske Dragonregiment.

Er denne pæne letpåklædte kvinde i en kalender en hyldest til kvinder i al almindelighed? Det mener Kristian Pihl Lorentzen, Venstres transportordfører.

Men hvordan hylder denne her kvinde andre kvinder?

»Hun er jo af egen fri vilje gået med til at blive fotograferet. Vi skal tage voldsomt afstand til enhver krænkelse, men her er det jo frivilligt. Det er den afgørende forskel. Måske var det derfor, at jeg lagde det op.«

Men hvordan hylder hun kvinder?

»Men det var det, som min svigersøn sagde. Han sagde, han godt kan lide smukke kvinder at se på, han sagde, han selv var gift med en.«

Jeg har faktisk selv været med i en kalender Kristian Pihl Lorentzen, Venstres transportordfører

Jeg synes altså ikke, at du svarer på, hvordan hun hylder kvinder?

»Det har jeg sådan set heller ikke sagt.«

Jo? Det har du skrevet på Facebook?

»Jeg siger, at det er en hyldest til kvinder, at hun hænger der.«

Kristian Pihl Lorentzen ankommer til gruppemøde i Venstre tidligere på året. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Ja..? Hvad er forskellen?

»Det er lige præcis forskellen. Om man udøver magt og er nedladende over for kvinder. Det skal vi have udryddet. Det er noget helt andet end det her. Der hænger sådan nogen kalendere på tusindvis af værksteder rundt om i Danmark, og det synes jeg er helt okay. Det er ikke sexisme i min verden.«

Men jeg spørger slet ikke, om det er sexisme. Bare om, hvordan hun hylder kvinder. Er det, fordi hun er flot?

»Ja, det er jo nok ikke det personlige, hehe. Det er mere det, at mange godt kan lide at have en flot kvinde hængende.«

Jeg synes, vi skal hylde alle kvinder. Og vi skal hylde alle mænd Kristian Pihl Lorentzen, Venstres transportordfører

Ja, men...

»Der er heldigvis også mange kvinder, der har mænd hængende. Det synes jeg også er flot. Det skal de bare have lov til.«

Føler du dig hyldet, hvis en kvinde hænger en flot mand op på sin væg?

»Jeg har faktisk selv været med i en kalender.«

Ja?

»Jeg har været med i en rallykalender. Der fik jeg taget billeder inde på Christiansborg. Dog ikke i bar overkrop. Det var jeg meget stolt af.«

Hvornår var det?

»Fem-seks år siden. Jeg er lidt glad for rallysporten, så jeg blev inviteret til at være med i en rallykalender. Der var mænd med, som var meget flottere end mig.«

Er det en hyldest til mænd?

»Ja, når man vil have mig med i en kalender, så er det da forhåbentlig en hyldest til mænd.«

Hvis hun nu tog mere tøj på, ville hun så hylde kvinder lidt m...?

»Ja, helt sikkert! Kvinder, der er smart klædt, det synes jeg er godt.«

Men hun er jo ikke klædt på næsten?

»Nej, men det har slet ikke noget med det at gøre. Altså, det var min svigersøn, som hængte kalenderen op, og så spurgte jeg, om han var sexist, og så sagde han nej, og mere er der ikke i det her.«

Nej…

»Hvis hun havde haft mere tøj på, så ville det også være en hyldest til kvinden. Jeg ved ikke, hvad det handler om det her…«

Jeg vil bare vide, hvordan hun hylder kvinder. Det er jo ikke nogen særlig stor præstation at sætte sig ned foran et flygel og...

»Jeg spurgte bare: Er du sexist? Nej, han var det modsatte. Hun hang der for at hylde kvinder.«

Hvad hvis nu det var Birthe Rønn eller Lisbeth Knudsen, der sad sådan der. Kan de hylde kvinder?

»Det ved jeg såmænd ikke. Det tror jeg da.«

Tror du?

»Billeder af kloge intellektuelle kvinder synes jeg også er en hyldest til kvinder. Dem holder jeg også meget af. Det er jo ikke kun udseendet, som det handler om. Jo, det er det så her.«

Det må man sige...

»Jeg synes, vi skal hylde alle kvinder. Og vi skal hylde alle mænd. Der skal ikke være fronter i det her.«

Er din datter en smule sur på din svigersøn over det her?

Nej, tværtimod, hun synes, det er sjovt. Hun griner ad det.

Tror du, hun føler sig hyldet som kvinde?

Jada, han tager mange billeder af hende også.

Nå, men det konkrete billede?

»Det ved jeg ikke. Der er altså ikke en dybere mening med det her. Vi stod bare nogle stykker i garagen, og så spurgte jeg for sjov, om han var sexist. Det var han ikke. Mere er der ikke i det. Der skal være plads til et smil på læben også. Også på Facebook. Jeg vil gerne understrege, at jeg støtter varmt den igangværende debat. Den er nødvendig og vigtig.«

Det citerer jeg dig meget gerne for.

»Det er godt. Hav en god dag.«

I lige måde.