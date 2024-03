Politik slider, og kriser i politik slider endnu mere, konstaterer Christian Hüttemeier i et Facebook-opslag.

Christian Hüttemeier stopper som partisekretær i Venstre. Det skriver han på Facebook. Han har haft jobbet de seneste fire år.

En partisekretær fungerer som den daglige administrative leder af en partiorganisation og er ofte bindeled mellem partitoppen og baglandet.

- Derfor brugte jeg juleferien og de første par uger af det nye år til at tænke mig om. For med Troels og Stephanie som ny ledelse for partiet er Venstre godt på vej. De to har allerede bragt ro og stabilitet. Og deres evner ud i politik og deres dybe rødder i partiet skal nok få Venstre rejst helt op igen, skriver han med henvisning til Venstres formand og næstformand, Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose.

I januar meddelte Hüttemeier Venstres top, at han stopper som partisekretær. Han stopper, når en afløser til jobbet er fundet.

Da Hüttemeier tiltrådte som partisekretær, hed Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen.

I dag er Ellemann-Jensen helt færdig i politik efter et tumultarisk forløb med regeringsdannelse med rivalerne fra Socialdemokratiet og et sygdomsforløb. Nu har Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose brug for en ny partisekretær, mener Hüttemeier.

- Ikke fordi jeg er træt af Venstre. Ikke fordi jeg ikke holder af Troels og Stephanie. Ikke fordi jeg ikke elsker mit job eller mine opgaver. Jeg er simpelthen bare træt. Træt efter fire helt vilde, skøre - ja, faktisk vil jeg nok kalde dem vanvittige - år, hvor jeg har givet alt, hvad jeg overhovedet kunne, skriver Hüttemeier.

Han er et ganske stort navn i Venstre. Hüttemeier var også ansat i Venstre fra 2011 til 2015. Foruden at være særlig rådgiver til Venstres tidligere formand Lars Løkke Rasmussen nåede Hüttemeier også at være Venstres pressechef.

