Midt i Venstres interne kaos efter Kristian Jensens sololøb begyndte en central partisoldat mandag som Venstres nye partisekretær.

Christian Hüttemeier, der tidligere har været spindoktor for Lars Løkke, skal få en groggy Jakob Ellemann-Jensen på benene igen og skabe ro på de interne linjer efter et halvt år med kaos.

»Selv om Hüttemeier er lyttende og iøvrigt en vellidt person i Venstre, er han også en kantet person, som man kan slå sig på,« siger en kilde i Venstre, som tidligere har arbejdet tæt sammen med Hüttemeier.

»Hvis folk i partiet træder uden for linjerne, er Hüttemeier en type, som nok vil slå hårdt ned på uromagere,« siger kilden.

Christian Hüttemeier (th.) har en lang fortid i Venstre, både som pressechef og særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen.

Den nye partisekretær har første officielle arbejdsdag i Venstre efter en weekend, hvor de interne konflikter blev stillet offentligt til skue.

Lørdag aften fik den tidligere næstformand Kristian Jensen frataget sit ordførerskab og alle udvalgsposter.

Det skete, efter Jensen i Jyllands-Posten lavede en solomelding om et stort reformarbejde med De Konservative, Radikale Venstre og Socialdemokratiet.

Det blev dråben for Jakob Ellemann-Jensen, som bankede Kristian Jensen på plads i fuld offentlighed.

Se Hüttemeiers CV 2020: Partisekretær i Venstre 2017-2020: Kommunikationsdirektør i Landbrug & Fødevarer 2016-2017: Kommunikationschef i Danske Regioner 2014-2015: Særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen 2011-2014: Pressechef for Venstre 2010-2011: Journalist på Christiansborg for Jyllands-Posten 2007-2010: Journalist på Christiansborg for Politiken 2003-2007: Sportsjournalist på Politiken 2003: Sportsjournalist på Jyllands-Posten 2001-2002: Journalistpraktikant på dagbladet Politiken Født 13. september 1975, Aarhus

Nu skal den nye partisekretær sammen med Ellemanns særlige rådgiver, Jesper Kraft, forsøge at genrejse Ellemann efter en svær start som formand.

Det kan også mærkes på vælgerhavet.

Knap 50.000 tidligere V-vælgere ville i dag stemme på De Konservative i stedet, viser en analyse foretaget af professor ved Københavns Universitet Kasper Møller Hansen ifølge netmediet Altinget.

Ifølge en tidligere kollega vil der fremover være mindre tolerance for den uro, der har været i partiet det seneste halve år.

Christian Hüttemeier kender Venstre som sin egen bukselomme. Her med Lars Løkke Rasmssen og Inger Støjberg ved Folketingets åbning, oktober 2014.

»Hans stil vil være at dele nogle håndmadder ud, hvis man ikke opfører sig ordentligt. Men det er ikke de finere diplomatiske nuancer, der er hans force. Han er kontant,« siger kilden, der også beskriver Hüttemeier som en 'bulderbasse'.

»Folk kan være uenige med ham, men alligevel elske ham for hans personlighed, hans humor og hans gode humør.«

Jakob Ellemann-Jensen og Christian Hüttemeier har kendt hinanden, siden Ellemann kom i Folketinget i 2011.

Hüttemeier var netop tiltrådt som pressechef i partiet, og siden har de holdt kontakten ved lige.

Da Christian Hüttemeier var kommunikationsdirektør i Landbrug & Fødevarer, havde han ofte kontakt til Jakob Ellemann-Jensen, der fra maj 2018 til juni sidste år var miljø- og fødevareminister.

Faktisk har forholdet været så godt, at Ellemann bag kulissen har brugt Christian Hüttemeier til at vende spørgsmål med, siden han blev formand i Venstre. Det fortæller en central kilde i Venstre.

Det var blandt andet derfor, at valget faldt på Hüttemeier ud af rækken af kandidater, da Venstres ansættelsesudvalg bestående af formanden, Inger Støjberg, Bo Madsen og Venstres advokat, Nicolai Mallet, skulle ansætte ny partisekretær.

Ifølge B.T.s kilder var det Venstre-formanden, der selv valgte Hüttemeier som partisekretær.

Hüttemeier kan meget vel indtage en rolle, hvor han ikke kun skal holde styr på baglandet, men også skal banke vildfarne folketingsmedlemmer på plads.

Her har han et godt udgangspunkt, fordi han er vellidt af stort set alle i partiet.

»Selv om han var Løkkes nærmeste rådgiver, kom han også godt ud af det med både Inger Støjberg og Kristian Jensen. Det er en vis præstation,« siger en tidligere tæt kollega til Christian Hüttemeier og fortsætter:

»Han er ekstremt god til at skabe fortrolighed med folk, og det er ikke en dum egenskab, hvis han skal få styr på situationen i Venstre.«