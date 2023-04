Lyt til artiklen

Jakob Ellemann-Jensen måtte i februar sygemelde sig med stress, og der er fortsat ingen, som ved, hvornår han kommer tilbage.

Det går dog bedre for formanden. Det fortæller Venstres næstformand og fungerende økonomiminister, Stephanie Lose, til TV 2.

»Han har det meget, meget bedre, og det er jo gode nyheder. Men det er ikke sådan, at vi kommer til at sætte en dato på og sige, at så kommer han tilbage på et eller andet bestemt tidspunkt.«

Bemærkningen faldt på det første af en række møder, som Stephanie Lose og Troels Lund Poulsen holder med Venstres bagland.

Til mediet fortæller hun også, at beskeden til baglandet er den samme, som det fra start af har været fra Jakob Ellemann-Jensen og Venstre:

Han kommer tilbage.

Møderne med baglandet skal, ifølge Stephanie Lose, heller ikke ses som krisemøder.

De er blot blevet udskudt og ville, såfremt Jakob Ellemann-Jensen ikke havde sygemeldt sig, have fundet sted i januar og februar.

Det var 6. februar, at Jakob Ellemann-Jensen på sin Facebook fortalte, at han gik på sygeorlov.

»Jeg har haft usædvanligt travlt gennem længere tid. Nu sender min krop et signal om, at det er tid til at tage en pause, hvis ikke det skal ende galt. Det vil jeg lytte til,« lød det blandt andet.

