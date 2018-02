Det er ikke kun Venstre, der har ladet erhvervsfolk købe sig eksklusiv adgang til ministre.

Tilbage i november 2014, da Socialdemokratiet havde regeringsmagten, arrangerede partiet fire møder, hvor virksomhedsledere og erhvervsorganisationer kunne mødes med Socialdemokratiets ledelse.

Arrangementerne, som Socialdemokratiets erhvervsklub, Erhvervsforum DK, med tidligere S-skatteminister Carsten Koch, stod bag, kostede 15.000 kroner at deltage i.

Netop Socialdemokratiet er blandt kritikerne af, at en gruppe storfiskere via Løkkefonden har købt sig adgang til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) - og måske også til indflydelse på regeringens fiskeripolitik. Det mener i hvert fald Dansk Folkeparti.

Fiskeriordfører Ib Poulsen (DF) fortalte mandag til Ritzau, hvad han synes, det lugter af:

»At man har købt sig adgang til at få indflydelse på regeringens førte politik,« sagde Ib Poulsen til Ritzau - og tilføjede dog, at han ikke har beviser. Onsdag har han modereret de udtalelser og sagt, at han føler sig misforstået.

Fødevareordfører Simon Kollerup (S) påpegede mandag, at Løkkes forklaringer på et samråd i november om hans relation til storfiskere 'falder sammen bid for bid'. Statsministeren sagde dengang, at mødet med fiskerne ikke havde noget med hans virke som statsminister at gøre.

»Men der er vel ikke noget galt i at mødes med erhvervsfolk,« spurgte Ritzaus journalist.

»Jeg synes, det er meget tydeligt, at det møde, som kvotekongerne har fået med statsministeren, alene er kommet i kraft af de donationer, de har givet til Løkkefonden,« lød svaret fra Simon Kollerup.

Efter et samråd i Folketingets fødevareudvalg onsdag forklarede og forsvarede Socialdemokratiets politiske ordfører Nicolai Wammen også den socialdemokratiske erhvervsklub.

»Erhvervsklubberne er et sted, hvor man fra politisk hold kan orientere om, hvad det er for idéer, man har, og hvor man også har en politisk debat. Jeg har forstået den her fond på en helt anden måde. Den har et andet formål. Det er derfor, hvis den bliver brugt til andre formål end det, der er blevet sagt omkring den, så er det selvfølgelig interessant,« sagde Wammen til Ritzau.