Venstre-politikeren Anahita Malakians har vakt opsigt ved at skabe debat om kvinders sexliv - mere præcist ved at sige, at hun selv har haft over 100 sexpartnere.

Men Venstres ledelse understreger nu, at hun ikke er opstillet til næste folketingsvalg endnu, og at hun derfor taler på egne vegne.

35-årige Anahita Malakians sagde 27. juli til B.T.:

»I første omgang er antallet ligegyldigt. Pointen er, at for et ungt menneske, der lige er startet på sit seksuelle liv, så kan omgangskredsen måske mene, at flere end 10 sexpartnere er mange. Men ved, at jeg står frem og siger, at jeg har haft over 100 sexpartnere, og spørger, om det er for mange, så bliver det hele relativt, og antallet bliver ligegyldigt.«

»Der er ingen skam i at vise, at man har haft mange partnere. Jeg opfordrer de i min egen generation, som jeg kan se har haft et aktivt sexliv, til at stå frem med det, for hvis mange gør det, bliver det hele mere normaliseret. Og de unge kan se, at man godt kan sidde i fine jobs, eksempelvis være politiker, selvom man har været sammen med mange,« sagde hun.

Venstres partisekretær, Claus Richter, siger nu:

»Anahita er ikke folketingskandidat for Venstre, og hun udtaler sig ikke på vegne af partiet.«

Når I understreger det, er det så, fordi I ikke er så glade for diskussionen om over 100 sexpartnere?

»Hun må køre lige de kampagner, hun vil. Det har bare ikke noget med Venstre at gøre,« siger Claus Richter.

Anahita Malakanis, der er født i Iran, var folketingskandidat for Venstre i 2015 og kandidat til kommunalvalget i København i 2017. Men hun er altså endnu ikke opstillet til det kommende folketingsvalg.

Hun frygter ikke, at hendes åbenhed om hendes sexliv kan blive en forhindring i forhold til forhåbningerne om en politisk karriere, har hun tidligere forklaret.

»Jeg har været opstillet som kandidat før, og en af de ting, jeg har sagt, når nogen spørger mig, om jeg har skeletter i skabet, er, at det har jeg ikke, medmindre det er et problem at være promiskuøs,« siger Anahita Malakians, der er selvstændig og har sin egen tøjbutik på Frederiksberg.

Venstres ligestillingsordfører, Martin Geertsen, mener heller ikke, at der er noget i Anahita Malakians valg om at fortælle om sit aktive sexliv, der kan blive en barriere for hende i vejen mod Christiansborg.

»Det er overhovedet ikke en forhindring. Nu kan jeg kun tale ud fra, hvordan det er at være stillet op i København, men jeg anser i hvert fald de københavnske vælgere over en bred kam for at være et liberalt folkefærd. Anahita skal bare klø på,« lød det for nylig fra Martin Geertsen.