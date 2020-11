V-politiker blev første gang indlagt med coronavirus for 14 dage siden - nu er han tilbage på hospitalet.

Venstres folketingspolitiker og tidligere minister Lars Christian Lilleholt er blevet genindlagt på Odense Universitetshospital med coronavirus.

Det oplyser han søndag i et opslag på Facebook.

Lilleholt var ellers for en uge siden blevet udskrevet, efter at han for to uger siden blev indlagt med covid-19.

Men i onsdags blev han indlagt igen, da han var meget træt og havde høj feber.

V-politikeren er søndag fortsat indlagt på Odense Universitetshospital, hvor han behandles med binyrebarkhormon, som han oplever en god effekt af, oplyser han.

- Jeg satser på snart at blive udskrevet igen. Jeg kan dog fornemme, at der kommer til at gå noget tid, inden jeg kommer helt på toppen igen. Det har været en hård tur for min krop, skriver Lilleholt på Facebook.

Lars Christian Lilleholt var energi-, forsynings- og klimaminister fra 2015 til 2019. Han er nu Venstres forsvarsordfører.

Under den første indlæggelse blev han desuden behandlet med lægemidlet Remdevisir, som har vist sig effektivt til patienter med coronavirus.

Ifølge et større klinisk studie, der blev udført i Danmark, kan Remdevisir nedsætte indlæggelsestiden fra 15 til 11 dage.

Flere andre folketingspolitikere har er over de seneste uger blevet testet positiv for coronavirus.

Heriblandt justitsminister Nick Hækkerup (S) og formand for De Konservative Søren Pape Poulsen.

Derudover har en lang række ministre og folketingsmedlemmer været i isolation, efter at de eksempelvis har været til møde med smittede.

Også statsminister Mette Frederiksen (S) har kortvarigt været i isolation, efter at hun havde deltaget i et møde med justitsministeren.

Den 6. november vurderede Styrelsen for Patientsikkerhed, at smitten på Christiansborg var inddæmmet.

/ritzau/