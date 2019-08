Kristian Jensen indikerer på pressemøde, at han ikke vil udfordre Lars Løkke Rasmussen.

Venstres næstformand Kristian Jensen, der tidligere har udfordret Lars Løkke Rasmussens formandskab, siger fredag, at han ikke ser nogen grund til, at Venstre skal have ny formand.

Det siger han direkte adspurgt om, hvorvidt han kunne overveje at stille op mod Lars Løkke Rasmussen på Venstres kommende landsmøde.

- Jeg ser ingen grund til, at der skal skiftes ud på formandsposten eller næstformandsposten i Venstre, siger Kristian Jensen (V) på partiets sommergruppemøde.

/ritzau/