Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Venstreprofilen Jan. E. Jørgensen fik en meget voldsom start på valgdagen.

Det skete, da han i forbindelse med et valgfremstød på Nørreport i København blev slået af en mand.

Det bekræfter Jan E. Jørgensen over for B.T.

»Ja, det er rigtigt, der var en, der slog mig. Det var en stakkels type, som var truende og sparkede ud efter ting. Jeg gik hen til ham og bad ham om at gå væk,« forklarer Jan E. Jørgensen.

»Og da jeg så havde politiet i røret, der slog han mig med flad hånd. Det var selvfølgelig ubehageligt, og jeg fik telefonen mast ind i ansigtet, men jeg har ikke tænkt mig at anmelde ham for vold,« siger han til B.T.

Episoden fandt sted onsdag morgen, da han sammen med en række andre politikere og politisk aktive var på Nørreport for at føre det sidste stykke valgkamp.

Her var den nu sigtede mand voldsomt truende over for flere af de tilstedeværende.

Og derfor gik Jan E. Jørgensen han for at tale med ham og måske få ham til at forsvinde.

»Nogle gange virker det at sige til dem, at man ringer til politiet. Det har jeg prøvet før. Men her slog han mig, mens jeg stod med politiet i røret,« forklarer Jan E. Jørgensen, der også siger til B.T., at han trods slaget har det okay.

»Nu er pulsen næsten nede på normal, men det er selvfølgelig ubehageligt. Men det er ikke sådan, at jeg bløder,« forklarer Venstre-profilen.

Han fortæller desuden, at politiet hurtigt ankom til stedet og fik fat i manden, der slog.

Jan E. Jørgensen fortæller videre, at han ikke har i sinde at anmelde manden for vold. I stedet sigter politiet ham for mindst to ting.

Det drejer sig om forstyrelse af den offentlige orden og forstyrelse af en valghandling.