Selvom der udadtil er fuldtonet opbakning fra Venstres folketingsgruppe, er der også bekymringer ved at deltage i en midterregering.

Det afslører en lækket lydoptagelse fra et fortroligt møde partiets forretningsudvalg mandag aften.

På mødet brugte flere Venstre-medlemmer taletiden på at lufte deres store frustration over, at Jakob Ellemann-Jensen har droppet kravet om en advokatvurdering af Mette Frederiksens ansvar i minksagen.

Flere var særligt kritiske over processen omkring udmeldingen. Flere berettede på mødet om, at deres baglande er i oprør over beslutningen, som har fået en række venstrefolk til at melde sig ud af partiet.

Enkelte var også skeptiske over for Ellemanns planer om at danne en midterregering med Mette Frederiksen.

Efter medlemmerne havde luftet deres kritik, tog gruppeformand for Venstres folketingsgruppe, Thomas Danielsen, ordet.

»Jeg synes bare lige, at jeg vil sige som gruppeformand, at vi har drøftet det her i Folketingsgruppen. Jeg vil sige, at der er fuldtonet opbakning til Jakob og forhandlernes linje i folketingsgruppen. Selvfølgelig er der også bekymringer,« sagde han.

B.T. har forsøgt at få Thomas Danielsen til at forklare, hvilke bekymringer der var i folketingsgruppen.

Torsdag morgen er han endelig vendt tilbage på spørgsmålet:

'Der har i processen alene været bekymringer for, hvad regeringsgrundlaget kom til at indeholde. Derfor har gruppen spillet ind til det og drøftet det med de forhandlere fra Venstre, der gennem hele forløbet har haft fuld opbakning. Indholdet i regeringsgrundlaget har bragt meget stor begejstring for hele folketingsgruppen,' skriver han.

Klokken 10 præsenterer den nye SVM-regering holdet af ministre.