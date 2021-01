Peter Gæmelke peger på, at Venstres Forretningsudvalg har hjulpet Lars Løkke Rasmussen, som har meldt sig ud.

- Jeg troede ellers, det var en engangsforeteelse, at medlemsdemokratiet i Venstre blev kortsluttet af partiets forretningsudvalg.

Blandt andet med disse ord smækkede Lars Løkke Rasmussen med døren, da han 1. januar meddelte på Facebook, at han forlod Venstre efter omkring 40 år.

Eksformandens kritik af Venstres forretningsudvalg var - uden at nævne det direkte - umisforståeligt rettet mod to dramatiske episoder gennem det seneste halvandet år i Venstre.

Den ene var Løkkes egen afgang som formand i august 2019, den anden var Inger Støjbergs farvel som næstformand for under en uge siden.

Lars Løkke Rasmussens kritik vækker undren hos flere medlemmer af Venstres forretningsudvalg.

Et stort flertal i udvalget opfordrede 29. december Inger Støjberg til at trække sig, fordi hendes samarbejde med V-formand Jakob Ellemann-Jensen var "uopretteligt brudt sammen".

Spørgsmål: Har du nogen anelse om, hvorfor Lars Løkke skriver, at medlemsdemokratiet i Venstre bliver kortsluttet af Forretningsudvalget?

- Nej, det må man spørge Lars om, siger medlem af Forretningsudvalget Jens Ive (V), der er borgmester i Rudersdal Kommune.

Han peger på, at der var et meget stort flertal i Forretningsudvalget, der opfordrede Inger Støjberg til at trække sig. Og at det ikke er Forretningsudvalget, men et kommende ekstraordinært landsmøde i Venstre, der skal bestemme, hvem den kommende næstformand skal være.

- Efter Lars var der jo faktisk hele to landsmøder, og efter Inger kommer der også et ekstraordinært landsmøde, siger Jens Ive.

- Så det må man tale med Lars om, men jeg kan jo godt forstå, hvis der er en bitterhed fra Brejning (hvor Løkke gik af, red.), som ikke er helet. Så kan man jo godt komme til at se sådan på det, siger han.

Et andet medlem af Forretningsudvalget, Peter Gæmelke, peger på, at udvalget kun "griber ind i det politiske, hvis der er uro i den politiske top på Christiansborg, og det har desværre været problemstillingen".

- Det var problemstillingen i 2014, da Forretningsudvalget hjalp Lars Løkke. Det var problemstillingen i 2019, og det er problemstillingen igen, siger Peter Gæmelke.

I 2014 var Lars Løkke Rasmussen meget tæt på at måtte trække sig som Venstres formand efter den såkaldte tøjsag. Her kom det frem, at Venstre havde betalt tøj og sko for over 150.000 kroner til den daværende formand.

Løkke reddede sig dog dengang, blandt andet efter at have fået opbakning fra Forretningsudvalget.

Peter Gæmelke er "meget uforstående" over for Lars Løkkes kritik.

- Vi har om nogen hjulpet Lars Løkke. Jeg er trist og ked af det over, at han træder ud af Venstre.

- Han er om nogen en gudbenådet Venstremand, og han har også selv været med til at være en del af alt det her. Og han har både fået hjælp fra sit forretningsudvalg og sin hovedbestyrelse gennem årene, siger Peter Gæmelke.

/ritzau/