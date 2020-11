Uden plan for en ensartet CO2-afgift risikerer Danmark, at firmaer flytter i utryghed, siger Venstres formand.

Udspillet til en grøn skattereform fra regeringen indeholder ikke den ensartede CO2-afgift, som Venstre havde ønsket sig.

Det siger formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen.

- Det er en skuffelse. Vi havde alle sammen sat næsen op efter, at regeringen ville præsentere det, den lovede os for fire måneder siden. Nemlig en CO2-afgift, siger han.

Udspillet til en grøn skattereform, der skal give incitamenter til en betydelig forandring inden for udledningen af CO2 i Danmark, har fået mange hårde ord med på vejen ikke mindst fra regeringens støttepartier.

I sit udspil skriver regeringen, at man vil støtte grønne investeringer og øge energiafgifterne. Men at man ikke har en CO2-afgift endnu, da det vil være meget svært at gennemføre.

Ikke mindst fordi det ifølge regeringen vil være endog meget svært at beregne de enkelte virksomheders CO2-udledning.

- En ensartet afgift på alle udledninger vil kræve en markant omlægning af det nuværende afgiftssystem, skriver regeringen.

- Det vil kræve et betydeligt udviklingsarbejde og implementeringstid - særligt for de sektorer, hvor det endnu ikke er muligt at lave en tilstrækkelig god beskatningsmodel for en CO2-afgift, der kan virke i praksis.

Selvom det er svært, så mener Jakob Ellemann-Jensen, at regeringen skulle have lagt sig i selen for som minimum at vise vejen til en CO2-afgift:

- Derfor sagde vi også allerede i juni, at vi skulle starte arbejdet. For ellers risikerer vi at lægge nogle trædesten ud, der peger i den forkerte retning.

- CO2-udledningen har vi styr på i langt de fleste sektorer, så det er noget, man arbejder med, siger Jakob Ellemann-Jensen.

I stedet for en CO2-afgift peger regeringen på en betydelig stigning i energiafgifterne. Men der skeles ikke til, hvordan energien er produceret. Jakob Ellemann-Jensen mener da heller ikke, at det er vejen frem. Han peger entydigt på en CO2-afgift.

- Det er den retning, vi skal i, og det er mit indtryk, at regeringen også vil. Så lad os begynde. En ensartet CO2-afgift kan levere både grøn omstilling og job.

- Hvis ikke vi begynder på det, så risikerer vi, at virksomheder oplever, at de ikke ved, hvad der sker om eksempelvis fem år. Og derfor pakker deres grej og producerer i udlandet i stedet for, siger Jakob Ellemann-Jensen.

/ritzau/