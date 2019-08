Mandag mødtes Venstres folketingsgruppe for at fordele de vigtigste poster i partiet.

Kristian Jensen bliver Venstres nye gruppeformand, Jakob Ellemann-Jensen politisk ordfører og Sophie Løhde næstformand.

Udfaldet overrasker politisk kommentator Jarl Cordua, der kalder udviklingen dramatisk.

»Hele ledelsens kabale er gået i stykker,« siger han til B.T.

Jarl Cordua mener, at det var Lars Løkke Rasmussens ønske at få Kristian Jensen, Jakob Ellemann-Jensen og Inger Støjberg ind i ledelsen.

Dog blev det som bekendt Sophie Løhde, der fik tildelt posten som ny næstformand, mens der ikke faldt nogen toppost af til Inger Støjberg.

»Jeg tror ikke, at Inger Støjberg er særlig tilfreds med det her. Det er nok derfor, at hun forlod gruppeværelset så hurtigt,« siger Jarl Cordua .

Valget af Sophie Løhde og fravalget af Inger Støjberg peger ifølge Jarl Cordua på, at Lars Løkke Rasmussen og ledelsen ikke har styr på folketingsgruppen. Ifølge Løkke selv skyldes det dog, at der er 'for meget talent' i folketingsgruppen.

Jarl Cordua mener at valget af Sophie Løhde som næstformand peger på, at Lars Løkke Rasmusen og ledelsen ikke har styr på folketingsgruppen

»Med en gruppe på 44 er det bare sådan, at vi har mere talent, end der er poster til,« sagde den tidligere statsminister til den fremmødte presse kort efter, gruppemødet i Venstres gruppeværelse på Christiansborg var afsluttet.

Efter mandagens møde i Venstres folketingsgruppe er det store spørgsmål, hvad de nye topposter betyder for arvefølgen i Venstre.

Det har Jarl Cordua et bud på.

»Jakob Ellemann-Jensen har nu klart meldt sig ind i ræset om at blive den næste formand i Venstre. Sophie Løhde er også med i kapløbet sammen med Kristian Jensen, mens Inger Støjberg er trådt tilbage,« siger han.